限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冬令進補必吃6大食材 鱸魚健脾益腎、生薑驅寒保暖
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕冬至過後冷氣團一波接一波，許多人開始進補，以增強體質和抵禦寒冷；對此，營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」推薦冬令進補6大食材，包含：驅寒暖身的羊肉、生薑；補血養氣的當歸、滋陰潤肺的銀耳；而蓮藕能養胃潤燥、鱸魚則可健脾益腎。
6大冬令進補食材
曾相為指出，以下食材在冬季有助於溫補身體，增強抵抗力：
請繼續往下閱讀...
1. 羊肉：溫補氣血、驅寒暖身，適合寒冷天氣食用。
2. 生薑：具有驅寒保暖的功效，能促進血液循環。
3. 當歸：補血養氣，尤其適合體虛或貧血者。
4. 銀耳：滋陰潤肺，改善冬季乾燥症狀。
5. 蓮藕：養胃潤燥，有助於調理脾胃功能。
6. 鱸魚：健脾益腎，促進新陳代謝，為冬季健康食材之一。
湯圓美味但須適量
另外，可別因為好吃貪食湯圓啦！曾相為提醒，由於湯圓主要以糯米製成，對消化不佳者可能造成胃脹、難消化等不適，更可能導致血糖升高和體重上升。他建議：「湯圓要適量食用，與家人朋友分享熱量，才不會對健康造成負擔。」否則可能帶來隱形的熱量負擔，長期下來對控制體重及血糖有負面影響。兼顧健康，適量飲食才能吃得安心又健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應