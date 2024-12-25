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健康網》冬令進補必吃6大食材 鱸魚健脾益腎、生薑驅寒保暖

2024/12/25 09:31

曾相為指出， 鱸魚可健脾益腎，促進新陳代謝，為冬季健康食材之一；示意圖。（資料照）

曾相為指出， 鱸魚可健脾益腎，促進新陳代謝，為冬季健康食材之一；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬至過後冷氣團一波接一波，許多人開始進補，以增強體質和抵禦寒冷；對此，營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」推薦冬令進補6大食材，包含：驅寒暖身的羊肉、生薑；補血養氣的當歸、滋陰潤肺的銀耳；而蓮藕能養胃潤燥、鱸魚則可健脾益腎。

6大冬令進補食材

曾相為指出，以下食材在冬季有助於溫補身體，增強抵抗力：

1. 羊肉：溫補氣血、驅寒暖身，適合寒冷天氣食用。

2. 生薑：具有驅寒保暖的功效，能促進血液循環。

3. 當歸：補血養氣，尤其適合體虛或貧血者。

4. 銀耳：滋陰潤肺，改善冬季乾燥症狀。

5. 蓮藕：養胃潤燥，有助於調理脾胃功能。

6. 鱸魚：健脾益腎，促進新陳代謝，為冬季健康食材之一。

曾相為說，生薑具有驅寒保暖的功效，能促進血液循環；圖為示意圖。（圖取自freepik）

曾相為說，生薑具有驅寒保暖的功效，能促進血液循環；圖為示意圖。（圖取自freepik）

湯圓美味但須適量

另外，可別因為好吃貪食湯圓啦！曾相為提醒，由於湯圓主要以糯米製成，對消化不佳者可能造成胃脹、難消化等不適，更可能導致血糖升高和體重上升。他建議：「湯圓要適量食用，與家人朋友分享熱量，才不會對健康造成負擔。」否則可能帶來隱形的熱量負擔，長期下來對控制體重及血糖有負面影響。兼顧健康，適量飲食才能吃得安心又健康。

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