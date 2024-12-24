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健康網》天冷來碗熱豆花好暖 營養師點名熱量炸彈配料

2024/12/24 21:05

營養師指出，豆花搭配糖水及高熱量配料如蜜糖花生、西米露後，就會變成一碗熱量炸彈；圖為示意圖。（資料照）

營養師指出，豆花搭配糖水及高熱量配料如蜜糖花生、西米露後，就會變成一碗熱量炸彈；圖為示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的天來碗熱豆花好溫暖，選配料時要小心選到「熱量炸彈」。營養師高敏敏指出，豆花本身是很好的蛋白質來源，黃豆加工製成，不僅低脂，也含有豐富的大豆異黃酮，不過搭配糖水及高熱量配料如蜜糖花生、西米露後，就會變成一碗熱量炸彈！

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，衛福部建議，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好控制在5%以下，假設每天攝取2000大卡，糖應該低於200大卡，最好是25-50公克的量，而一碗250公克的純豆花熱量有250大卡，如果105大卡的糖水，加上2大杓229大卡的蜜糖花生，就成一碗甜蜜蜜的熱量炸彈！

豆花常見配料熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

豆花常見配料熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

高敏敏表示，糖水若以150公克計算，糖水與有95大卡牛奶屬於熱量高的選擇，53大卡的無糖豆漿與42大卡的薑汁是相對低卡的選擇。至於配料以2大杓60公克為單位，像是愛玉、仙草、蒟蒻都是100大卡內的低卡選擇，而西米露、粉粿、波霸、包餡湯圓及蜜糖的花生、地瓜、芋頭、紅豆等，動輒104大卡起跳，多吃恐怕會讓體重直線上升，建議和家人們一起分享，分散熱量兼顧分享一起吃的幸福感。

高敏敏提醒，很多配料在蜜糖之後，都會讓熱量往上漲，當糖水本身已經有含糖，就不建議配料又選蜜糖。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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