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健康 > 心理精神

健康網》一掃冬日憂鬱3撇步 補充維生素D也重要

2024/12/24 20:22

心理師表示，鮭魚、蛋黃、菇類這些富含維生素D的食物，不只營養美味，還可以幫助穩定情緒，滿足冬季嘴饞又能帶來好心情；示意圖。（圖取自freepik）

心理師表示，鮭魚、蛋黃、菇類這些富含維生素D的食物，不只營養美味，還可以幫助穩定情緒，滿足冬季嘴饞又能帶來好心情；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季每天懶洋洋、提不起勁，連平常熱愛的事物都興致缺缺？這可能是「冬日憂鬱」的跡象！諮商心理師朴世光分享3撇步來改善，包括多曬太陽做件小事動起來吃點好料也重要，像是食用鮭魚、蛋黃、菇類這些富含維生素D的食物，不只營養美味，還可以幫助穩定情緒，滿足冬季嘴饞又能帶來好心情。

朴世光於臉書粉專「朴世光心理師的幸福敲敲話」發文指出，科學告訴我們，冬天不只是氣溫下降，情緒也會被日照不足和活動減少影響，原因有3：

●日照時間短：陽光減少影響了血清素分泌，讓人容易情緒低落、睡眠紊亂。

●缺乏維生素D：研究指出，冬天維生素D濃度降低55%，而這種「陽光維生素」不僅能強化骨骼，還能穩定情緒。

●低溫帶來的懶惰感：冷冷的天讓我們只想窩在被窩裡，活動量減少也可能加重負面情緒。

想要一掃冬日憂鬱，朴世光分享冬日快樂充電術小撇步如下：

●曬曬太陽：無論晴天或陰天，起床時拉開窗簾，站在窗邊感受一下自然光，可以幫助你振作起來。

●吃點好料：像鮭魚、蛋黃、菇類這些富含維生素D的食物，不只營養美味，還可以幫助穩定情緒，滿足冬季嘴饞又能帶來好心情。

●做件小事：從簡單的小事動起來，破除自己什麼都不想做的大腦想法，整理桌面、替植物澆水，完成一件小目標，成就感立馬來報到。

心理師指出，想要一掃冬季憂鬱，無論晴天或陰天，起床時拉開窗簾，站在窗邊感受一下自然光，可以幫助你振作起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，想要一掃冬季憂鬱，無論晴天或陰天，起床時拉開窗簾，站在窗邊感受一下自然光，可以幫助你振作起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

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