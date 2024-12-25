健康網》吃甜食讓人無力、餓更快 醫授4招避免甜蜜負荷

醫師指出，吃甜食容易有疲累、無力、肚子更快餓的現象發生；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐才吃麵包不到中午就餓了？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，吃甜食用不了多久就容易有疲累、無力、肚子更快餓的現象發生。建議吃甜點時遵守4招：同時搭配低GI食物、控制份量、不要空腹食用、選擇天然甜味替代品（如水果），避免「甜蜜後遺症」發生。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，甜點之所以讓人又餓又累，背後的原因和我們的血糖波動息息相關。

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●高升糖指數（GI）食物會快速拉高血糖：當我們吃了含糖量高的甜點，血糖會迅速飆升，讓你感覺充滿能量、心情愉悅。但這股快樂來得快，也去得快，因為胰島素會迅速作用，導致血糖迅速下降。

●血糖下降太快，讓身體以為能量不夠：血糖快速下降後，身體會誤以為缺乏能量，導致疲倦、注意力下降，甚至啟動「饑餓模式」，讓人更想吃東西。

●過度的胰島素波動，增加壓力和負擔：長期這樣吃，胰島素的敏感性會下降，身體對血糖的控制變得越來越不靈敏，甚至可能為糖尿病埋下隱患。

醫師表示，吃甜點時，加入一些富含纖維的食物（例如堅果、水果）或優質蛋白質（例如希臘優格），可以幫助減緩血糖波動；圖為示意圖。（圖取自freepik）

水果代替精製甜點 4招避免甜蜜後遺症

●搭配低GI食物：吃甜點時，加入一些富含纖維的食物（例如堅果、水果）或優質蛋白質（例如希臘優格），可以幫助減緩血糖波動。

●控制甜點的份量：選擇一小份甜點，細細品味，感受每一口的幸福，而不是吃到撐才停下來。

●不要空腹吃甜點：空腹吃甜點會讓血糖波動更劇烈，建議在餐後或搭配其他健康食物一起享用。

●選擇天然甜味的替代品：試試用水果代替精製甜點，既滿足甜食慾望，又能攝取纖維和營養。

甜點快樂來自適度享受

至於心態上，應該怎麼減少罪惡感呢？陳潔雯表示，偶爾的甜點不會毀了你的健康，享受當下的快樂更重要！把甜點當作生活的一部分，而不是壓力下的情緒補償。甜點的快樂來自適度的享受，而非過量的放縱。下次享用甜點時，試著讓它成為生活中既甜又健康的小幸福。

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