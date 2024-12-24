寒流來襲！ 彰縣2天90人掛急診 7人OHCA

彰縣在48小時內有90人送入急診室急救，其中有7人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕天寒地凍！彰化縣在短短48小時內有90人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有7人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，年紀最輕的是62歲；醫師呼籲，近來溫差過大，保暖很重要，尤其這幾天清晨、晚間氣溫都會明顯降低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，12月22日早上8時到24日早上8時，短短48小時內，全縣就有90件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有7人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這7人當中，年紀最大的是鹿港鎮94歲老翁，年紀最輕的為田中、埔心2名62歲男子。

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氣溫下降，彰化縣消防局提醒民眾，應把熱水器裝在戶外，天冷洗熱水澡門裝也應留隙縫或半開，以免空氣不流通發生意外。

儘管無法確認這90人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這星期氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

天寒地凍，彰化縣在短短48小時內有90人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救。（資料照）

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