冬季養生有妙招！中醫教你分辨體質 透過1療法改善手腳冰冷

桃園市楊梅天成醫院推出「中醫體質解析」及「三九貼療法」，協助民眾了解自身體質並提供適合的養生建議。（楊梅天成醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕近日大陸冷氣團報到，溫度持續下探，天氣寒冷，民眾的健康管理需求增加。桃園市楊梅天成醫院中醫科推出「中醫體質解析」及「三九貼療法」，協助民眾了解自身體質並提供適合的養生建議，讓冬季保健更科學、更有效。

中醫科醫師田世維指出，中醫將體質分為不同類型，如桂枝人、石膏人、柴胡人、黃耆人及半夏人等。每種體質都有其特徵及易發的健康問題，例如手腳冰冷、容易疲倦、皮膚乾燥等。針對不同體質，醫師建議進行個性化調養，例如桂枝人體質者可飲用肉桂薑茶促進循環，而石膏人體質者則宜清淡飲食、減少麩質攝取。此外，配合節氣變化，中醫科同步推出「三九貼療法」，這是一種結合藥材與穴位療法的傳統中醫預防保健方式。

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田世維說明，三九貼能有效緩解呼吸系統、消化系統等慢性疾病，特別適合過敏性鼻炎、氣喘、手腳冰冷及慢性疲勞的患者，藉由特定時令在穴位貼敷溫陽藥材，能促進氣血循環，增強免疫力，達到「冬病冬治」的養生效果。

桃園市楊梅天成醫院推出「中醫體質解析」及「三九貼療法」，協助民眾了解自身體質並提供適合的養生建議。（楊梅天成醫院提供）

桃園市楊梅天成醫院推出「中醫體質解析」及「三九貼療法」，協助民眾了解自身體質並提供適合的養生建議。（楊梅天成醫院提供）

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