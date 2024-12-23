漱口水別每天用！ 過度恐「味覺改變」 醫揭最佳使用時機

牙醫師陳柄世指出，漱口水不適合作為一般經常性使用，若過度使用漱口水可能導致口腔黏膜刺激、病變、味覺改變、色素沉著。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕口腔衛生相當重要，單靠刷牙無法完全避免口腔內的細菌，所以不少人都會使用牙線、漱口水來輔佐加強清潔，不過牙醫師陳柄世提醒，漱口水不適合一般經常性使用，若過度使用漱口水可能導致口腔黏膜刺激、病變、味覺改變、色素沉著！

陳柄世在Threads發文指出，許多病患都會問他「醫生我需要買漱口水每天用嗎？」、「廣告說每天使用漱口水可保持清新是真的嗎？」對此，他表示，一般民眾不需要每天使用漱口水，漱口水不適合作為一般經常性使用，且若過度使用漱口水可能導致口腔黏膜刺激、病變、味覺改變、色素沉著，提醒民眾必須多加留意。

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陳柄世分享，若想使用漱口水的話，最佳使用時機是一週2到3次，並不需要每天使用，且含氟濃度900ppm以上的漱口水則一般建議一週1次。其他抗菌漱口水也不用每天使用。他強調，比起漱口水，「牙刷、牙間刷還是比較重要」。

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