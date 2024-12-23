限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
漱口水別每天用！ 過度恐「味覺改變」 醫揭最佳使用時機
〔即時新聞／綜合報導〕口腔衛生相當重要，單靠刷牙無法完全避免口腔內的細菌，所以不少人都會使用牙線、漱口水來輔佐加強清潔，不過牙醫師陳柄世提醒，漱口水不適合一般經常性使用，若過度使用漱口水可能導致口腔黏膜刺激、病變、味覺改變、色素沉著！
陳柄世在Threads發文指出，許多病患都會問他「醫生我需要買漱口水每天用嗎？」、「廣告說每天使用漱口水可保持清新是真的嗎？」對此，他表示，一般民眾不需要每天使用漱口水，漱口水不適合作為一般經常性使用，且若過度使用漱口水可能導致口腔黏膜刺激、病變、味覺改變、色素沉著，提醒民眾必須多加留意。
請繼續往下閱讀...
陳柄世分享，若想使用漱口水的話，最佳使用時機是一週2到3次，並不需要每天使用，且含氟濃度900ppm以上的漱口水則一般建議一週1次。其他抗菌漱口水也不用每天使用。他強調，比起漱口水，「牙刷、牙間刷還是比較重要」。
在 Threads 查看
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
網友回應