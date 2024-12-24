健康網》櫃姐分不出香水味！ 醫曝「嗅覺異常」有4類

醫師表示，嗅覺異常包括嗅覺喪失、嗅覺減退、嗅覺過度敏銳、嗅覺障礙，其中前兩者較為常見；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名香水專櫃小姐，發現自己越來越分不出香水的差異，連跟同事吃飯時，都覺得食物的味道變了。由於一週後嗅覺仍未改善，故前往耳鼻喉科就診，檢查後發現是鼻黏膜水腫，且伴隨黃鼻涕，經藥物治療後，感染與發炎都有改善，嗅覺也逐漸恢復。

耳鼻喉科醫師張皓鈞於臉書粉專「張皓鈞醫師/ 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文表示，嗅覺異常包括嗅覺喪失（anosmia）、嗅覺減退（hyposmia）、嗅覺過度敏銳（hyperosmia）和嗅覺障礙（dysosmia），其中前兩者較為常見。而造成的可能原因有：鼻部阻塞、上呼吸道感染、頭部創傷、老化，或其他病因。

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造成異常5因素

●鼻部阻塞：過敏性鼻炎、鼻瘜肉、鼻黏膜水腫、腺樣體肥大、鼻腔結構異常等，都可能阻擋氣味分子，接觸嗅覺上皮，導致嗅覺異常。

●上呼吸道感染：感冒或病毒感染，可能破壞嗅覺神經，導致嗅覺喪失，早期使用類固醇可改善。

醫師表示，隨著年齡增長，嗅覺能力逐漸下降，80歲以上的人，超過一半會出現嗅覺退化；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

●頭部創傷：嚴重撞擊可能會撕裂嗅覺神經，導致嗅覺喪失，約15%的頭部創傷病人會有此問題。

●老化：隨著年齡增長，嗅覺能力逐漸下降，80歲以上的人，超過一半會出現嗅覺退化。

●其他病因：包括帕金森氏症、阿茲海默症、甲狀腺功能低下、頭頸部放射線治療後影響，甚至長期接觸化學物質等。

產生嗅覺的原因

張皓鈞指出，嗅覺受器位於鼻腔頂部的嗅覺黏膜，氣味分子經由嗅覺神經傳入大腦皮質，讓人類感知氣味。如果這套系統因疾病、外力損害，就可能導致嗅覺異常。

他提醒，不論是因感冒、過敏，還是撞擊引起的嗅覺改變，都建議儘早就醫檢查，找到病因並對症治療，才能避免延誤復原的黃金時間！

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