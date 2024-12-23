設計「防跌骨架鑑測APP」 台科大新創研發獲獎

台科大輔導培育新創建豐健康科技，研發防跌鑑測APP，透過平衡、起立與行走等3動作測試，只要2分鐘，就可以搜集並分析水平與垂直移動能力數據。（台科大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學培育輔導新創建豐健康科技，設計「防跌骨架鑑測APP」，通過平衡、起坐與行走3個動作測試，花費2分鐘時間，即可完成即時數據分析，主動管理自身健康，並獲得量身訂製健康行動建議方案。該APP在近日韓國首爾第10屆西太平洋健康城市國際研討會中榮獲「社區照護及健康城市解決方案」首獎。

創辦人、台科大電子所博士班學生林凱馳表示，根據110年「國民健康訪問調查」結果顯示，曾因「跌倒/跌落/墜落」受傷且接受醫療處理者，65歲以上佔比7.9％，另根據衛生福利部110年死因統計結果，110年事故傷害死亡人數為6775人，居國人死因第7位，其中跌倒（落）致死人數占21.9％、共1482人，跌倒也是65歲以上事故傷害死亡原因第2位，每10萬人就有24.3人因此離世。

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林凱馳表示，一旦跌倒恐造成嚴重情況，「防跌」是政府、社區及個人必須重視的健康管理，團隊目前累積超過4萬2千人的動態骨架健康數據，透過AI模型進行精確健康分級，提供客製化營養及運動，也積極與跨領域夥伴合作，整合醫療院所、輔具供應商、營養補充品商與運動科技設備商等資源，提供全面及個性化健康建議，幫助各社區提升個案管理效率。

防跌骨架鑑測APP通過平衡、起坐與行走3動作測試，花費2分鐘，即可蒐集分析水平與垂直移動能力數據，經過獨家AI模型分析後，精準計算出核心穩定度，透過長期動態追蹤，幫助使用者與管理者精確掌握健康狀況變化，迅速掌握跌倒風險及衰弱等級等健康指標，透過即時數據分析，可主動管理自身健康，並獲得量身訂製健康行動建議方案。

林凱馳指出，他有15年AIoT（人工智慧結合物聯網）應用領域經驗，但一座智慧的健康城市不能只仰賴AIoT輔助，最重要的是溫度，期許提供有溫度的科技服務與產品。

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