起床下背痛以為是睡姿害的 一查竟是僵直性脊椎炎

奇美風濕免疫科主治醫師陳昭宇指出，55歲黃姓男子經常下背痛，尤其是早晨起床時最為嚴重，往往直到午後才緩解，就醫檢查確診僵直性脊椎炎。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕55歲的黃姓男子年輕時就有下背痛的問題，尤其早上剛起床時最為嚴重，往往直到午後才緩解，原以為與睡姿變化有關，四處求醫後，才被診斷出是僵直性脊椎炎。

黃男因疼痛擴散到全身，頸、髖部及雙側肩膀等，而至奇美醫學中心求診，透過X光檢查發現，黃男的雙側薦腸骨關節完全融合，頸椎下段到腰椎也有脊椎黏合情況，但因長期使用非類固醇消炎藥，因而改以其他免疫調節藥物，並搭配運動、復健治療與生活型態改變，症狀逐步緩解。

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奇美風濕免疫科主治醫師陳昭宇表示，僵直性脊椎炎是1種主要影響脊椎與骨盆關節的慢性炎症性疾病，在台灣盛行率為0.1至0.4％，並非工作上的勞動姿勢造成，研究顯示，遺傳在發病中扮演重要角色，與B27型人類白血球（HLA-B27）抗原基因有關。雖然僵直性脊椎炎是基因問題，但環境因素（如抽菸），以及免疫系統異常等，也可能促進疾病的發展，值得注意。

陳昭宇進一步說明，其好發在20至40歲的男性，主要症狀為下背部、臀部的疼痛，也就是所謂的發炎性下背痛。若初次症狀小於40歲、逐步地頻繁出現，尤其出現清晨快起床時，常有雙側臀部交互疼痛，待活動後症狀漸緩解，期間長達1小時以上，休息也無濟於事，發生時間持續超過3個月時要注意。

隨著病情進展，脊椎的運動範圍可能會逐漸減少，導致脊椎的僵硬與變形，最終可能出現脊椎融合的情況，形成所謂的「竹節狀脊椎」。

另外，部分病人可能會出現其他關節炎，或因著骨點發炎導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛，甚至影響眼睛、腎臟、心臟、肺臟等器官，可謂是全身性的疾病。

陳昭宇解釋，診斷僵直性脊椎炎通常依賴於臨床症狀、病史與影像學檢查，X光能看出薦腸骨關節和脊椎的變化，是最主要的方法，但早期階段的疾病可能無法檢測出異常；磁振造影檢查（MRI）檢查則能更早期地檢測到關節與骨頭的炎症變化：HLA-B27抗原的檢測也有助於診斷。

陳昭宇強調，僵直性脊椎炎無法根除，著重症狀控制，多元療法並進，可提升生活品質。

奇美風濕免疫科主治醫師陳昭宇強調，僵直性脊椎炎著重症狀控制，多元療法並進，可提升生活品質。（記者吳俊鋒攝）

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