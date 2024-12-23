健康網》保健品不能取代健康飲食！ 醫：它僅有3助益

醫師表示，保健食品是好工具，但不能代替健康飲食習慣，2者相輔相成才是維持健康的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會養生風氣漸盛，許多人開始注意自己的飲食習慣，或是定期補充保健品，不少人會好奇，既然有在吃保健品，還需注意飲食嗎？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，保健品並不是健康飲食的替代品，它僅能補足營養缺口、支持特定健康需求、提升生活品質，搭配飲食才是維持身體健康之道。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，保健品之所以重要，是因為即使人們生活中飲食再健康，往往還是會面臨到以下3個挑戰。

請繼續往下閱讀...

1.忙碌生活影響飲食品質：外食族、三餐不定時，營養攝取可能不均衡或不足。

2.食品的營養流失：現代食物加工過程，往往會流失許多微量營養素，即使選擇健康食材，有時仍無法達到全面均衡。

3.特殊需求與健康狀況：不同人生階段、壓力、作息、甚至疾病，會讓身體需要額外的營養支持，例如：懷孕、健身、工作壓力大、免疫力低下等。

醫師指出，人之所以需要補充保健品是因為平時生活忙碌影響飲食品質、食品的營養流失、有特殊健康狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

因此，就需要保健品來補充人體所缺乏的營養素，維護身體健康，陳潔雯也列出保健品對人體的3大助益。

●補足營養缺口：像是維生素D、鐵質、Omega-3，這些常見缺乏的營養素。

●支持特定健康需求：例如膠原蛋白維持肌膚彈性、益生菌改善腸道健康。

●提升生活品質：減少疲勞、增強免疫力或改善睡眠等。

醫師分享，保健品能補充人體缺乏的營養，如膠原蛋白可以維持肌膚彈性；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳潔雯提醒，保健食品雖然能補充營養缺口，但不能取代新鮮蔬菜、水果、全穀類等天然食物帶來的纖維、酵素與多樣化的營養素。

她說，面對保健食品，人們應該抱持著3個態度：根據自身需求做選擇，了解自己需要什麼營養補充，避免跟風購買；選擇信譽良好的品牌，確保產品品質和安全性；遵循專業建議，最好在醫師或營養師的建議下服用，尤其有慢性病或特殊健康需求時。

最後，陳潔雯強調，保健食品是好工具，但不能代替你的「生活習慣」，一個健康的生活方式，應該是以均衡飲食為基礎，再搭配保健食品，讓健康事半功倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法