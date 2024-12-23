健康網》耳朵常見異物排行！ 棉花棒棉絮排第2 「它」冠軍

醫師提醒，耳朵有異物感時，千萬別傻傻拿鑷子、棉花棒或掏耳工具，試圖取出；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕耳朵有異物時，總不自覺感到搔癢，順手挖個耳朵，小心害異物越跑越深！耳鼻喉科醫師柯仁弘分享臨床上常見耳朵異物，舉例來說，第2常見的是棉花棒的棉絮，其可能會因為品質較差、動作過猛而跑入耳道，久而久之形成小棉球；最常見的還是「昆蟲」。此時，千萬別傻傻拿鑷子、棉花棒或掏耳工具，試圖取出，建議尋求專業醫師處理，以免誤傷耳道。

柯仁弘在臉書粉專「鬍子醫生診間生活」發文分享，最近有1則令人哭笑不得的新聞，美國有名女子因長期聽力不佳，求診後發現耳朵裡竟挖出狗毛！原來，她每天和愛犬同床共枕，狗狗習慣舔臉，使毛髮就順勢潛入耳朵裡。其實，臨床上，在病患耳朵中，也常常時不時挖到常見的怪東西，為此分享「耳朵異物」排行榜！

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第1名—昆蟲：舉凡小飛蟲、蚊子或蟑螂等動物，喜歡趁晚上睡覺不關燈，尋著光、聽著呼吸聲就鑽進溫暖耳道取暖。

第2名—棉花棒殘留物：很多人喜歡用棉花棒清潔耳朵，但若是動作過猛或棉棒品質差，恐導致棉花頭卡在耳道裡，越掏越深，最後變成一團小棉球！

醫師提及，很多人喜歡用棉花棒清潔耳朵，但若是動作過猛或棉棒品質差，恐導致棉花頭卡在耳道裡，越掏越深，最後變成一團小棉球；圖為情境照。（圖取自freepik）

第3名—小配件（耳環後扣、飾品碎片）：愛美的女生偶爾睡覺忘記摘耳環，或是孩子拿耳飾玩耍時，不小心滑落耳內。

第4名—食物碎屑：尤其是小朋友，因為覺得耳朵是個「神奇的洞洞」，特別愛把花生、豆子、糖果塞進耳朵裡，一旦塞入可能越推越深。

耳朵有異物時，該如何處理？柯仁弘提醒，千萬別傻傻拿鑷子、棉花棒或掏耳工具，試圖取出，反而會弄越糟，甚至損傷耳膜。此外，當昆蟲進入耳朵時，不要忍、請盡快處理，因蟲蟲發出的振動聲可能讓人焦慮萬分，甚至嚴重時，還可能刮傷耳道。

醫師表示，愛美的女生偶爾睡覺忘記摘耳環，導致耳環後扣跑進耳朵；圖為情境照。（圖取自freepik）

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