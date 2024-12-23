限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》白富美都愛櫻桃！ 營養師揭吃出亮白肌的秘密
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕櫻桃營養豐富不僅能抗癌、助眠，甚至對於養顏美容、提亮膚色也很有幫助！營養師高敏敏指出，櫻桃富含鞣花酸、花青素、維生素C能幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。至於櫻桃能補血嗎？她說，這是迷思，因為每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵質，想要補鐵，不如吃紅肉、紫菜、海鮮比較有效。
高敏敏於臉書發文分享，櫻桃每100公克含75大卡、19.1公克碳水化合物、1.3公克膳食纖維、10.7毫克維生素C、20毫克維生素A、236毫克礦物質鉀以及天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）。而營養滿滿的櫻桃，對於人體有6大好處：
請繼續往下閱讀...
6大好處 還能護眼、「順」便
●抗癌抗炎：含天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）可對抗自由基、幫助抗癌抗發炎。
●眼睛健康：豐富維生素A和花青素，有助維持夜間視野、維持眼部健康。
●養顏美容：鞣花酸、花青素、維生素C幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。
●調節血壓：櫻桃中含有礦物質鉀，可幫助調整血壓、維護心血管。
●幫助順暢：膳食纖維幫助排便，維持消化道健康。
●提升睡眠品質：櫻桃含有天然褪黑激素，可以幫助入眠、提升睡眠品質。
高敏敏也提醒，1份櫻桃大約9到10顆，因爲果糖含量比較高，建議每天攝取2到3份即可。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應