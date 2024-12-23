健康網》白富美都愛櫻桃！ 營養師揭吃出亮白肌的秘密

營養師指出，櫻桃營養豐富，含植化素，可幫助養顏美容，還有抗發炎防癌、護眼等效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕櫻桃營養豐富不僅能抗癌、助眠，甚至對於養顏美容、提亮膚色也很有幫助！營養師高敏敏指出，櫻桃富含鞣花酸、花青素、維生素C能幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。至於櫻桃能補血嗎？她說，這是迷思，因為每100克的櫻桃只有0.2毫克的鐵質，想要補鐵，不如吃紅肉、紫菜、海鮮比較有效。

高敏敏於臉書發文分享，櫻桃每100公克含75大卡、19.1公克碳水化合物、1.3公克膳食纖維、10.7毫克維生素C、20毫克維生素A、236毫克礦物質鉀以及天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）。而營養滿滿的櫻桃，對於人體有6大好處：

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6大好處 還能護眼、「順」便

●抗癌抗炎：含天然植化素（花青素、槲皮素、鞣花酸）可對抗自由基、幫助抗癌抗發炎。

●眼睛健康：豐富維生素A和花青素，有助維持夜間視野、維持眼部健康。

●養顏美容：鞣花酸、花青素、維生素C幫助皮膚亮白、抑制黑色素生長。

●調節血壓：櫻桃中含有礦物質鉀，可幫助調整血壓、維護心血管。

●幫助順暢：膳食纖維幫助排便，維持消化道健康。

●提升睡眠品質：櫻桃含有天然褪黑激素，可以幫助入眠、提升睡眠品質。

高敏敏也提醒，1份櫻桃大約9到10顆，因爲果糖含量比較高，建議每天攝取2到3份即可。

營養師表示，櫻桃豐富維生素A和花青素，有助維持夜間視野、維持眼部健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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