自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》無糖飲料不傷牙？ 醫：注意2關鍵要素

2024/12/29 10:44

醫師表示，無糖飲（如黑咖啡、茶）還是有可能會傷害牙齒，需注意「成分」及「色素」問題；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，無糖飲（如黑咖啡、茶）還是有可能會傷害牙齒，需注意「成分」及「色素」問題；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會健康意識的提升，越來越多人選擇無糖飲料來取代含糖飲料，認為這樣可以降低熱量攝取，並減少蛀牙風險。安曼牙醫診所院長黃榆鈞在臉書專頁「黃黃醫師寶貝牙」發文指出，喝無糖飲傷不傷牙，需特別留意「成分」及「色素」等2關鍵要素。

無糖飲料的成分與隱藏威脅⁣

許多無糖飲料雖然標榜「無糖」，但實際上可能含有代糖（如：阿斯巴甜、三氯蔗糖等）。代糖成分雖然無法被口腔細菌所利用，能減少蛀牙的機會，但無法協助人控制體重，過量攝取可能導致腸胃不適或提高心血管疾病風險。⁣

而像是用來提升口感的酸性成分（如：檸檬酸、磷酸等）則會降低口腔的pH值，造成牙齒表面的琺瑯質脫礦化，增加牙齒敏感與蛀牙的風險。此外，某些碳酸無糖飲料也會因為氣泡中的碳酸導致牙齒酸蝕、變薄，長期飲用可能損害牙齒健康及影響牙齒的外觀。⁣

黃榆鈞解釋，當飲料的pH值低於5.5時，牙齒的琺瑯質會開始被酸蝕。無糖飲料中的酸性成分雖然不像含糖飲料那樣容易引起牙菌斑增生，但同樣會對琺瑯質造成磨損。⁣

無糖飲料的色素常是牙齒變黃主因⁣

無糖飲料中，大家最常飲用的應該就是無糖茶或黑咖啡了，這2者確實減少了糖對於身體的負擔，但是因為2者都含有色素 ，若沒有清潔乾淨，可能會造成色素的沉澱，長期飲用也會使牙齒琺瑯質顏色變深，而黑咖啡的效果又會比喝茶來得更明顯，愛美的女性需多加留意。⁣

醫師指出，無糖茶或黑咖啡都含有色素 ，飲用後牙齒若沒有清潔乾淨，可能會造成色素的沉澱，使牙齒琺瑯質顏色變深；情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，無糖茶或黑咖啡都含有色素 ，飲用後牙齒若沒有清潔乾淨，可能會造成色素的沉澱，使牙齒琺瑯質顏色變深；情境照。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中