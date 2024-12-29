健康網》無糖飲料不傷牙？ 醫：注意2關鍵要素

醫師表示，無糖飲（如黑咖啡、茶）還是有可能會傷害牙齒，需注意「成分」及「色素」問題；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會健康意識的提升，越來越多人選擇無糖飲料來取代含糖飲料，認為這樣可以降低熱量攝取，並減少蛀牙風險。安曼牙醫診所院長黃榆鈞在臉書專頁「黃黃醫師寶貝牙」發文指出，喝無糖飲傷不傷牙，需特別留意「成分」及「色素」等2關鍵要素。

無糖飲料的成分與隱藏威脅⁣

許多無糖飲料雖然標榜「無糖」，但實際上可能含有代糖（如：阿斯巴甜、三氯蔗糖等）。代糖成分雖然無法被口腔細菌所利用，能減少蛀牙的機會，但無法協助人控制體重，過量攝取可能導致腸胃不適或提高心血管疾病風險。⁣

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而像是用來提升口感的酸性成分（如：檸檬酸、磷酸等）則會降低口腔的pH值，造成牙齒表面的琺瑯質脫礦化，增加牙齒敏感與蛀牙的風險。此外，某些碳酸無糖飲料也會因為氣泡中的碳酸導致牙齒酸蝕、變薄，長期飲用可能損害牙齒健康及影響牙齒的外觀。⁣

黃榆鈞解釋，當飲料的pH值低於5.5時，牙齒的琺瑯質會開始被酸蝕。無糖飲料中的酸性成分雖然不像含糖飲料那樣容易引起牙菌斑增生，但同樣會對琺瑯質造成磨損。⁣

無糖飲料的色素常是牙齒變黃主因⁣

無糖飲料中，大家最常飲用的應該就是無糖茶或黑咖啡了，這2者確實減少了糖對於身體的負擔，但是因為2者都含有色素 ，若沒有清潔乾淨，可能會造成色素的沉澱，長期飲用也會使牙齒琺瑯質顏色變深，而黑咖啡的效果又會比喝茶來得更明顯，愛美的女性需多加留意。⁣

醫師指出，無糖茶或黑咖啡都含有色素 ，飲用後牙齒若沒有清潔乾淨，可能會造成色素的沉澱，使牙齒琺瑯質顏色變深；情境照。（圖取自photoAC）

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