健康網》生薑、大蒜別冷藏！ 營養師點名「5食物」

營養師表示，並不是所有食物都適合冷藏保存，像是洋蔥、香蕉、大蒜等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冰箱是儲存食物的好幫手，沒吃完的、剛買回來的食物，通通都會放至冰箱保存，以免腐壞；不過，其實有些食物不適合放冰藏儲存！印度1名臨床營養師桑格維（Jhanvi Sanghvi）指出，洋蔥、大蒜、馬鈴薯、香蕉及生薑放至冰藏保存，影響口感外，還可能引發食物中毒風險。

據《每日郵報》報導指出，桑格維在Instagram擁有1萬1千名粉絲，近日發布1則影片，整理出5食材絕對不要冷藏。首先且最應注意的是洋蔥，由於洋蔥上多餘的水分為真菌孢子提供完美生長環境，放進冰箱會導致黴菌生長。食用冷藏的洋蔥後，可能會導致嘔吐、胃痙攣和腹瀉，這就是為什麼洋蔥應該儲存在陰涼、黑暗和乾燥的地方，例如櫥櫃。

請繼續往下閱讀...

營養師指出，洋蔥上多餘的水分為真菌孢子提供完美生長環境，放進冰箱會導致黴菌生長，較適合放於陰涼、黑暗和乾燥處；示意圖。（圖取自photoAC）

將大蒜放入冰箱也會帶來類似的風險，桑格維表示，大蒜在冷藏時會發芽，並變成橡膠狀（rubbery）影響口感，使其嘗起來會很苦，且滋生的黴菌和真菌，對健康有害。

另外，桑格維指出，馬鈴薯是另1種不適合存放於冰箱的食物，因冷藏後，會導致澱粉轉化為糖分，從而產生更甜的味道，口感也變得粗糙。不過，目前對於馬鈴薯不能存放冰藏一說仍有些許爭議。2023年時，美國食品標準局（FSA）已更新指南，指出馬鈴薯可保存在冰箱中或陰涼乾燥的地方。

另外，桑格維補充，高溫烹調這些變質的馬鈴薯後，可能產生1種叫做丙烯醯胺（acrylamide）的有害物質，曾有科學家警告，將生馬鈴薯放在冰箱中可能存在癌症風險。

對於癌症一說，倫敦國王學院的教授桑德斯（Thomas Sanders）曾提出質疑。「丙烯醯胺是胺基酸天門冬醯胺酸（asparagine）在高溫下，化學反應下形成的，主要發生在油炸和烘烤過程中。」在烘烤或煎炸之前汆燙或浸泡，可減少丙烯醯胺的形成；微波爐、烤或煮馬鈴薯則不含丙烯醯胺。

桑格維指出，香蕉也不該放入冷藏，因低溫會破壞香蕉熟成過程，使其外皮變成棕色，口感成糊狀；生薑放冷藏會導致口感變乾，失去新鮮度和風味，使其無法用於烹飪。

營養師表示，香蕉適合放室溫下，不適合冷藏。因低溫會破壞香蕉熟成過程，使其外皮變成棕色，口感成糊狀；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法