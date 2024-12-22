健康網》5大進補湯物選擇指南！ 營養師：體虛者挑「它」

營養師分享，羊肉爐是冬季常見補湯之一，它適合體虛者食用。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季降溫有感，身體寒意重時就想喝點熱湯暖暖身子！營養師李婉萍在臉書專頁發文分享5種補湯，並分享它們分別適合哪些人，羊肉爐適合體虛者、麻油雞適合生理期畏寒者、薑母鴨適合快感冒者、藥燉排骨適合病後者、四神湯適合三餐不定時者，能護胃。

李婉萍除了分享5種補湯適合誰補外，也分享了它們對身體的好處，並提供了以每碗700毫升所做的熱量計算及鈉含量多寡，幫助民眾進行挑選。

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羊肉爐 適合體虛者喝

熱量&鈉含量：756大卡、鈉2982mg。

好處：羊肉本身富含白質、鐵質，再加入藥膳與米酒燉煮的羊肉爐，有補血、促進血液循環、袪寒、提升免疫等好處。

麻油雞 生理期畏寒者可喝

熱量&鈉含量： 700大卡、鈉1477mg。

好處：由於女性容易因為生理期特別虛弱，而蛋白質是有助於修復身體組織的重要營養素，像是雞肉就是低脂的優質蛋白質。麻油雞具有促進血液循環、祛寒、活血調經功效。

四神湯 適合三餐不定時者喝

熱量&鈉含量： 525大卡、鈉1218mg。

好處：傳統的四神湯成份有淮山（乾山藥）、蓮子、芡實與茯苓，有些會用薏仁取代茯苓來健脾、開胃、希望祛濕。現在人飲食容易不均衡，沒有好好吃飯，四神湯不僅適合食慾不佳的兒童、長輩食用，它高纖維特質也對排便不順的人有幫助，另外，它還有保護腸胃的作用，想當護胃正餐也可以。

營養師表示，四神湯高纖，對排便不順的人很有幫助；示意圖。（圖取自photoAC）

薑母鴨 感覺快感冒者可以喝

熱量&鈉含量： 450大卡、鈉2994mg。

好處：鴨肉跟雞肉一樣都屬於低脂優質蛋白質，薑母鴨整體具有促進血液循環、祛寒的效果。天氣忽冷忽熱，動不動就著涼感冒的人，很適合用薑母鴨來補充營養活力。

藥燉排骨 生理期及病後者的康復補品

熱量&鈉含量：437大卡、鈉1526mg。

好處：坊間每家藥燉排骨的藥材配方都會有些不同，但在市面上一般人都可以喝，不會太挑族群。天氣冷的時候，四肢冰到不行、怕風怕冷、容易疲倦、沒體力的人很適合來1碗。

營養師整理了5大進補湯物的熱量與鈉含量圖鑑，幫助民眾安心吃。（圖取自李婉萍臉書）

掌握4招 健康進補不胖怕

●配料選蔬菜多過火鍋料。

●湯喝一半：有喝到即可，別過量，像薑母鴨鈉含量為5種補湯之冠，若喝太多湯，可能會讓體內堆積過多的鈉，丟失健康；而羊肉爐則是熱量居冠，需留意攝取量，避免喝太多導致肥胖。

●減少醬料或不沾。

●不加全酒：麻油雞若不加全酒，可以補得更清爽。

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