美FDA健康食品新規 蛋、酪梨入榜！淘汰白吐司、早餐穀片

美FDA重訂「健康」標準，酪梨、鮭魚都上榜。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）20日宣布，30年來首次更新「健康」食品的定義標準，將白吐司等食品剔除，並將富含營養的酪梨、雞蛋和鮭魚等納入其中。

《法新社》報導，FDA資深官員瓊斯（Jim Jones）表示，此舉反映出美國日益嚴重的飲食相關慢性疾病危機，包括心臟病、癌症和糖尿病，這些疾病是導致美國人殘疾與生病的主因，也是美國在大型高收入國家中預期壽命最低的原因之一。

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令人擔憂的數據凸顯此問題的急迫性：77%的美國人飽和脂肪攝取量超標，63%的人添加糖攝取量超過上限，高達90%的人鈉攝取過量。近80%的人在乳製品、水果和蔬菜的攝取上則未達標。FDA同時宣布正在開發一種新的標誌，讓製造商能夠更輕易地向消費者傳達該食品符合「健康」標準。

瓊斯補充：「更新『健康』聲明是為了確保消費者能夠在食品標籤上獲得更完整、準確且最新的營養資訊。」

根據新規定，標示為「健康」的食品必須含有FDA飲食指南建議的一種或多種食物類別，例如蔬菜、蛋白質、乳製品或穀物，且具有實質意義的含量，並符合飽和脂肪、鈉和添加糖的具體限量。

FDA的專家卡瓦諾（Claudine Kavanaugh）強調，並非所有脂肪都有害，過往重點是降低所有脂肪的攝取量，現在則是減少飽和脂肪，同時認可健康脂肪的好處。

白吐司GI值（升糖指數）高，往往吃下肚就影響血糖波動，更容易造成脂肪囤積。（圖取自freepik）

這一轉變意味著酪梨、堅果、種子、高脂魚類、雞蛋和橄欖油等，現在都被視為「健康」食品。相反，過去能標示為「健康」的含糖水果零食、高糖零食棒、營養強化的早餐麥片，以及添加糖含量高的優格或果汁，現在則不再符合標準。

卡瓦諾表示，新的標誌一旦推出，將作為「一個快速的信號，讓消費者，包括那些不太熟悉營養資訊的人，能夠更容易地辨識出構成健康飲食模式基礎的食物。」不過，FDA尚未提供新標誌的具體時程表。

美國總統當選人川普提名的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對推廣健康食品和飲食習慣表現出強烈興趣，顯示這個議題在新政府上任後可能仍會受到重視。

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