健康網》吃火鍋喝什麼？ 中醫師推「它」：助解膩、消腫

中醫師提醒，吃火鍋搭配各式飲料，不僅熱量高、含糖量也高，糖分也可能成為健康的隱形殺手；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的冬天，是吃鍋的好「食」機！不過，要小心火鍋中隱藏的熱量陷阱及搭配飲品的選擇。中醫師余雅雯表示，吃火鍋時喝一些具有解膩、消腫、去油、解脹氣的飲品，能減少熱量攝取。她也分享了「去油解膩消腫中藥茶」的材料及沖泡撇步，幫助民眾在享用火鍋時也能兼顧健康。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，許多人吃鍋時，常會忽視火鍋食材中隱藏的熱量，尤其是吃到飽火鍋店，1頓餐可能攝取高達3900大卡的熱量，遠遠超過1個成人1天建議的攝取量（約1800大卡），相當於是2倍以上，而且火鍋中的肥肉，往往讓人不知不覺就攝取過多的油脂。

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中醫師提醒，1頓吃到飽火鍋，可能攝取高達3900大卡的熱量，遠超過1個成人1天建議的攝取量；示意圖。（圖取自photoAC）

此外，火鍋餐桌上也少不了各式飲料，這些飲品不僅熱量高、含糖量也高，糖分也可能成為健康的隱形殺手。余雅雯強調，這些高糖飲料不僅會加重體內的負擔，還會讓人感到更加油膩，為身體健康帶來隱憂。她指出，若想減少火鍋的熱量攝取，可以嘗試搭配一些具有消腫、去油效果的飲品來替代高糖飲料。

去油解膩消水腫中藥茶

●材料：荷葉半張、山楂2錢、決明子1錢。

●做法：將以上材料放入500cc沸水的悶燒罐中，悶泡10分鐘即可飲用。

去油解膩消水腫中藥茶。（圖擷取自余雅雯臉書）

余雅雯表示，這款茶飲有助於消除體內多餘的油膩感，還能促進排水，對於吃火鍋後感覺「脹氣」或「水腫」的情況，有一定的緩解作用。

最後，余雅雯提醒，冬天氣候變化大，也正是呼吸道疾病高發的時期。除了要注重飲食，保持足夠的營養外，也別忘了充足的睡眠、規律的運動和勤洗手，這些都是提升免疫力的重要關鍵。如此，便能在享受火鍋的同時，也能確保健康，遠離過多熱量與糖分的困擾。

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