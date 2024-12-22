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健康網》寶寶長乳牙怎麼吃？ 3大營養素不可少

2024/12/22 14:17

醫師指出，寶寶萌牙期要攝取鈣、蛋白質、維生素C、K、D，還要注意避免接觸甜食；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，寶寶萌牙期要攝取鈣、蛋白質、維生素C、K、D，還要注意避免接觸甜食；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶大概在6個月左右開始萌「牙」，這也是剛開始接觸副食品的階段，要幫寶寶準備什麼才能助乳牙一臂之力呢？禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟指出，萌牙期要攝取鈣、蛋白質、維生素C、K、D，此外還要注意避免接觸甜食，因為糖分過多會促進口腔內細菌生長，當口腔呈酸性就易導致牙齒脫鈣。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指出，給寶寶的副食品質地以泥糊狀為主，因為寶寶主要是利用牙齦和上下顎、舌頭將食物吞嚥進去。食材部分則可以多元補充各類原型食物，因為長牙需要刺激，所以多給予各種食物可以訓練口腔動作、咀嚼能力，還能刺激嗅覺和味覺。

長牙3大營養素

●鈣：鈣是牙齒組成主要成分，推薦食物包括牛奶、蝦米、小魚乾、豆類、菠菜等，均可依照年齡打成泥狀、做成軟固體、固體讓寶包吃。

●蛋白質：蛋白質是人體組成主要成分，不論有沒有長牙都是必要食物，而且蛋白質也會影響牙齒生長整齊度與完整度，若蛋白質不足可能會使牙列不整齊、生長遲緩等，推薦食物包豆魚蛋肉類。

●維生素C、K、D：維生素C、K、D是人體必需維生素，同時也可促進鈣吸收，推薦食物包括蘋果、柑橘、檸檬、胡蘿蔔等蔬菜水果，可以做成果泥、果汁、蔬菜泥、蔬菜汁等，另外還要適度曬太陽，補充維生素D。

巫漢盟提醒，每個孩子萌牙速度有快有慢，大多跟遺傳有關，和營養攝取多寡無關。因為出生時牙齒已經長好在牙齦裡，一般3歲前乳牙大都會長完，家長的重點應該放在如何將孩子的牙齒刷乾淨，及培養正確牙齒保健觀念。

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