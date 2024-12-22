限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》鮭魚香菇炊飯搭海帶芽豆腐湯！ 電鍋料理營養省時
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕平時生活步調很快？不妨試試炊飯、燉飯這類料理，掌握營養均衡又省時、便利。營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享鮭魚香菇炊飯、海帶芽高纖豆腐湯2道料理做法，用電鍋做超簡單，還能補充滿滿營養。無論小孩、另一半回來的時間有多晚，都能吃到熱騰騰的晚餐。
●鮭魚香菇炊飯：先準備糙米2.5量米杯（需先浸泡4到5小時）、鮭魚200公克左右、中型香菇10到12朵、蒜頭2顆、胡蘿蔔（丁）30克、醬油1大匙、味醂1大匙、黑胡椒適量，接著依照以下步驟：
請繼續往下閱讀...
1.洗好糙米，糙米：水=1：1.2到1.5，再加調味料，攪拌均勻。
2.鮭魚用胡椒、鹽稍微醃一下，再用平底鍋兩面煎一下上色。
3.將鮭魚、香菇、胡蘿蔔、蒜頭舖在米上面，按下「煮飯」模式就ok。
熱騰騰的炊飯用飯匙攪拌好、盛到碗裡後，想給孩子補充鈣質，上頭可放一片起士片。
●海帶芽高纖豆腐湯：準備水1500c.c.、高湯包1包、板豆腐1盒、洋蔥1/4顆、金針菇1/2包、木耳4朵、乾燥海帶芽1湯匙、味噌適量，依照以下做法：
全部丟到鍋裡，食材煮熟後，最後關火，用濾網放入味噌調味即可，建議不要再額外加鹽巴，清淡的湯喝起來較無負擔，可減少「鈉」的攝取更健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應