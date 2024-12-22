健康網》鮭魚香菇炊飯搭海帶芽豆腐湯！ 電鍋料理營養省時

陳冠蓉分享鮭魚香菇炊飯做法，用電鍋做超簡單，還能補充滿滿營養。（圖擷取自陳冠蓉臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平時生活步調很快？不妨試試炊飯、燉飯這類料理，掌握營養均衡又省時、便利。營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享鮭魚香菇炊飯、海帶芽高纖豆腐湯2道料理做法，用電鍋做超簡單，還能補充滿滿營養。無論小孩、另一半回來的時間有多晚，都能吃到熱騰騰的晚餐。

●鮭魚香菇炊飯：先準備糙米2.5量米杯（需先浸泡4到5小時）、鮭魚200公克左右、中型香菇10到12朵、蒜頭2顆、胡蘿蔔（丁）30克、醬油1大匙、味醂1大匙、黑胡椒適量，接著依照以下步驟：

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1.洗好糙米，糙米：水=1：1.2到1.5，再加調味料，攪拌均勻。

2.鮭魚用胡椒、鹽稍微醃一下，再用平底鍋兩面煎一下上色。

3.將鮭魚、香菇、胡蘿蔔、蒜頭舖在米上面，按下「煮飯」模式就ok。

熱騰騰的炊飯用飯匙攪拌好、盛到碗裡後，想給孩子補充鈣質，上頭可放一片起士片。

●海帶芽高纖豆腐湯：準備水1500c.c.、高湯包1包、板豆腐1盒、洋蔥1/4顆、金針菇1/2包、木耳4朵、乾燥海帶芽1湯匙、味噌適量，依照以下做法：

全部丟到鍋裡，食材煮熟後，最後關火，用濾網放入味噌調味即可，建議不要再額外加鹽巴，清淡的湯喝起來較無負擔，可減少「鈉」的攝取更健康。

陳冠蓉提醒，海帶芽豆腐湯建議不要再額外加鹽巴，清淡的湯喝起來較無負擔，可減少「鈉」的攝取更健康；示意圖。（圖取自photoAC）

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