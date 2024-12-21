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健康 > 杏林動態

歲末員工音樂會 醫院董座大跳台灣尚勇 加碼發1.5萬紅包

2024/12/21 21:17

周德陽帶領高層主管合唱「向前走」。（中國附醫提供）

周德陽帶領高層主管合唱「向前走」。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕世界12強棒球賽台灣隊首度奪冠欣喜燒不退，中國醫藥大學附設醫院舉行歲末員工音樂會，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海上台率領醫院幹部大跳最夯應援曲「台灣尚勇」高喊「挺台灣」，他也當場宣布全院正職員工除年終外，再加碼每人1萬5000元紅包，年終發億元挺全院6500名醫護及員工。

蔡長海表示，特別感謝全體員工付出，勉勵大家繼續攜手共建幸福職場，以專業與熱忱，用心照顧每一位病人，攜手守護民眾健康，勇敢邁向更卓越的未來；中國附醫院長周德陽則強調，員工是醫院最重要的資產，希望透過音樂療癒同仁上班的辛勞，為醫療服務注入正向能量。

中國醫藥大學校長洪明奇也率領醫護人員與合唱團，演唱與舞蹈，周德陽則引領高層主管合唱「向前走」，壓軸是蔡長海上台和全體主管又唱又跳「台灣尚勇」將現場氣氛推向高潮。

蔡長海宣布全院正職員工除年終外，再加碼每人1萬5000元紅包。（中國附醫提供）

蔡長海宣布全院正職員工除年終外，再加碼每人1萬5000元紅包。（中國附醫提供）

蔡長海率領醫院幹部大跳最夯應援曲「台灣尚勇」。（中國附醫提供）

蔡長海率領醫院幹部大跳最夯應援曲「台灣尚勇」。（中國附醫提供）

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