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健康網》「腰瘦」反而長壽 研究：腰圍越粗壽命越短

2024/12/22 10:38

研究顯示，腰比較瘦的人，似乎比較健康，反而可以活得比較久；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，腰比較瘦的人，似乎比較健康，反而可以活得比較久；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台語有句俗話「夭壽」，代表短命不吉利的意思，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，經大規模研究顯示，腰比較瘦的人，似乎比較健康，反而可以活得比較久，提醒大家要開始關心腰圍，一起活得更久更健康。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，1篇在2014年發表、經過10年以上追蹤、統計65萬人的資料顯示，腰圍的尺寸與年紀有負相關，即腰越粗的人，壽命會越短。

劉中平說，近來醫師也不斷呼籲「把腰圍加入健康的指標」，傳統上只用身高與體重相比的BMI是不足夠的，因為現在認為肚子的內臟脂肪對現代人的身體有很大影響，某些學者甚至認為，比起體重來說，腰圍的數字更能預測未來的死亡率。

劉中平指出，內臟脂肪是圍繞在肚子的臟器和腸胃道表面的脂肪，會直接影響到血管內的油脂堆積，導致糖尿病和心血管疾病發生。針對腰部的運動和治療，可以達到減少內臟脂肪的功效，但不會讓體重明顯下降，也可以避開一般減重的不適。

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