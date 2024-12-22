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健康網》湯圓甜鹹都逃不過「它」 各種吃法一次看
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕昨（21）日為冬至，也許你家的湯圓還沒吃完？無論是鹹湯圓派或是甜湯圓派，都逃不過湯圓的外包裝「糯米」掌控。農糧署指出，糯米具有烹煮後軟黏特性，是製作湯圓的主要食材，又以外型圓短、質地軟黏的「圓糯米（稉糯）」為首選。此外，像澎湖有特色食物雞母狗、台南地區則有菜粿。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，鹹湯圓的湯底，通常會加大葉茼蒿、福山萵苣、韭菜、香菇，甜湯圓則有紅豆、番薯、紫米（黑糯糙米）、薑片當班底，在冬至時節暖在你口、鹹甜在你心。從紅白小湯圓，鮮肉大湯圓、紅豆、芝麻、花生等各式餡料的甜湯圓，通通都是糯米。
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農糧署表示，不只有配料滿滿的鹹湯圓和甜湯圓，各地也會應用糯米，製成各種特色的傳統米食。如澎湖會將糯米糰搭紅麴染色，捏成牛雞狗豬等形狀的雞母狗；台南地區則會包入高麗菜、香菇、鹹菜等炒熟內餡，蒸煮為菜粿（菜繭）放涼後食用。
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