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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬至進補全攻略 學者教自製「健康版」湯圓

2024/12/21 18:19

洪泰雄表示，健康版本的湯圓，可使用全麥粉或加入地瓜、紫薯泥製作；示意圖。（資料照）

洪泰雄表示，健康版本的湯圓，可使用全麥粉或加入地瓜、紫薯泥製作；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21）是冬至，標誌著寒冷冬季的到來。營養學者洪泰雄分享冬至飲食原則，像是可以多吃羊肉、牛肉、生薑等溫熱食物，補充蔬果、全穀類食物避免腸胃負擔等。而冬至少不了的湯圓，可選擇用紅豆湯、桂圓湯或薑茶湯取代糖水，增加溫補效果；健康版本則可使用全麥粉或加入地瓜、紫薯泥製作。

洪泰雄於臉書發文分享，冬至是一年中白天最短、夜晚最長的一天。在傳統習俗中，冬至是一個進補和保養身體的重要時節，適合選擇溫暖滋補的食物。以下是一些適合冬至的飲食方式和建議：

冬至食物健康版 包餛飩加蔬菜、用瘦肉

●湯圓：象徵團圓、和睦。

營養建議：適量食用甜湯圓，避免攝取過多糖分。可選擇用紅豆湯、桂圓湯或薑茶湯取代糖水，增加溫補效果。健康版湯圓可用全麥粉或加入地瓜、紫薯泥製作。

●餛飩、麵食：北方地區的習俗以吃餃子為主，意在禦寒。健康版餛飩或餃子可加入高纖蔬菜（如白菜、韭菜）和瘦肉，少用肥肉。

洪泰雄指出，可選擇用紅豆湯、桂圓湯或薑茶湯取代糖水，增加溫補效果；示意圖。（資料照）

洪泰雄指出，可選擇用紅豆湯、桂圓湯或薑茶湯取代糖水，增加溫補效果；示意圖。（資料照）

冬至溫補為主 多吃纖維不「腹」擔

洪泰雄指出，冬至養生應以溫補為主，冬至後天氣轉冷，飲食應注重保暖和補充能量。可補充溫熱食物如羊肉、牛肉、生薑、紅棗、桂圓；或是肉類的羊肉湯、雞湯，穀物類如紅豆、糯米，根莖類如胡蘿蔔、地瓜、蓮藕。

並可多吃富含膳食纖維的食物，避免進補過度而造成腸胃負擔像是蔬菜類如菠菜、芥菜、大白菜；水果類像是蘋果、梨、柚子（適量食用以潤燥）；全穀類如糙米、燕麥、薏仁。

冬至好湯品 手腳冰冷喝十全大補湯

洪泰雄提到，冬至進補可以飲用4種湯品：「薑母雞湯」溫中散寒，適合寒性體質的人。加入當歸、紅棗、枸杞提升滋補效果；「羊肉爐」適合需要補氣血的人，但燥熱體質者需避免過量食用；「十全大補湯」補氣養血，適合體弱或冬季手腳冰冷的人；「白蘿蔔排骨湯」清潤不油膩，適合消化較弱的人。

洪泰雄提到，「十全大補湯」補氣養血，適合體弱或冬季手腳冰冷的人；示意圖。（資料照）

洪泰雄提到，「十全大補湯」補氣養血，適合體弱或冬季手腳冰冷的人；示意圖。（資料照）

寒、熱體質進補大不同

冬至是養生的好時機，飲食上宜溫暖、適量，結合養生原則和傳統美食，才能享受健康的節日氣氛。洪泰雄提醒，冬至進補應適量補充水分，喝足溫開水，避免冬季乾燥導致的皮膚問題或便秘；並要三餐均衡，注意攝取蛋白質（如魚、肉、豆類）、纖維和健康脂肪；並提到，冬至進補因人而異，寒性體質者適合薑湯、羊肉湯；熱性體質適合白蘿蔔湯、蓮藕湯。

冬至飲食4禁忌 湯圓、寒性食物得適量

●避免過於油膩或滋膩的食物：進補要適量，過多的動物性脂肪容易增加腸胃負擔。

●控制糖分攝取：避免甜湯圓、甜羹類過量。

●寒性食物適量：如海鮮、生冷瓜果，避免影響消化功能。

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