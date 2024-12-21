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健康網》早上起床習慣先喝水？日醫：口腔細菌超多

2024/12/21 16:02

有醫師認為早上起床時口腔細菌特別多，建議先漱口後再喝水。（圖取自PhotoAC）

有醫師認為早上起床時口腔細菌特別多，建議先漱口後再喝水。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人在剛起床時第一件事便是喝水，然有醫師說明，早上口腔中的細菌相當多，比糞便的細菌量多10倍。醫師建議在喝水前只要漱口，就能減少細菌含量。

日媒《FNN》報導，Tsumugi牙科診所主任桐生健太說明，早上起床時，口腔的細菌數量為糞便的10倍。若立刻喝水，細菌可能會跟著進入腸道，造成腸道菌項變化。桐生健太提醒若上午習慣先吃早餐或喝水，很容易將細菌一同吃下肚。

但現代人生活匆忙，早上趕上班都來不及了，怎麼還有空刷牙呢？武藏心田站前牙科診所（武蔵新田駅前歯科）院長，口腔外科醫師青木大志說明，可以在早上起床先漱口，以減少口腔內細菌。

最後研討會提出口腔護理4重點：

●晚上仔細刷牙：若上午時間不多，睡前盡量仔細清潔口腔。

●晚上用漱口水：不少人會在上午出門前用漱口水消除口臭，但如前所述，晚上清潔口腔也很重要。建議刷牙後搭配漱口水。

●正確使用漱口水：不少人認為漱口水很刺激，隨便漱幾下就吐出來；醫師強調須在口腔停留30秒才能發揮作用。

●補充水分：口腔變得乾燥時，細菌容易孳生；因此白天與睡前要隨時補充水分。

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