春節大掃除必看！ 食藥署提醒「藥」這樣丟

農曆新年即將到來，家家戶戶忙著準備大掃除，別忘檢查家中櫥櫃、冰箱等常放藥物的地方，若發現藥品有過期或未使用的情況，應該及時丟棄，避免影響健康。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆新年即將到來，家家戶戶忙著準備大掃除，除了整理居家環境，衛福部食品藥物管理署副署長王德原特別提醒，別忘檢查家中櫥櫃、冰箱等常放藥物的地方，若發現藥品有過期或未使用的情況，應該及時丟棄，避免影響健康。

王德原指出，整理藥品時若發現「三種情況」就應該立即丟棄。第一種情況是「未吃完的療程藥物」當民眾未依醫囑吃完藥物，就應該丟掉，未完成療程的藥物可能無法發揮預期效果，甚至可能對健康造成負擔；第二種情況是「藥品過期或出現異常」，過期藥品應立即丟棄，另藥品出現異常如變色、受潮或外觀損壞等，都會失去藥效或變質。

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第三種情況是「開封超過半年以上的瓶裝藥品」，無論是口服藥、藥膏、眼藥水或其他無菌藥水等，若無法確定開封時間也應丟掉，這些藥品一旦過長時間開封，容易受到外界細菌污染，使用後可能引發感染或過敏等反應。

至於藥品該怎麼丟？王德原也分享，依照藥品種類可區分三種方式，首先，「特殊藥品」如針劑、抗腫瘤藥等，這些藥品具有較高的危險性，應該送至醫療機構或藥局回收，避免對環境造成污染。其次「一般藥品」，例如藥丸、錠劑等，可以直接丟入垃圾袋，隨一般垃圾一起焚化處理。最後是「液體藥品」，如感冒糖漿、藥水等，不可直接倒入馬桶或水槽，以免污染水源，應將這些藥水放入夾鏈袋或塑膠袋中，加入吸水物質如咖啡渣或紙巾等，封口後與其他一般垃圾一同丟棄，空瓶則可依資源回收分類進行回收，避免對環境造成負擔。

王德原強調，服用藥品時務必遵照醫囑，切勿自行停止用藥或囤積藥品，以免對健康造成危害，如果對藥品的使用、保存或丟棄有任何疑問，也可隨時向當地的社區藥局藥師請教，清理過期藥品不僅是為了保持家中的整潔，更能確保用藥安全。

「特殊藥品」如針劑、抗腫瘤藥等，這些藥品具有較高的危險性，應該送至醫療機構或藥局回收。（記者邱芷柔攝）

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