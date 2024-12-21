高榮台南分院大廳變伸展台 阿公阿嬤走秀

高雄榮民總醫院台南分院舉辦銀髮樂活時尚秀，高雄榮民總醫院台南分院1樓大廳變身伸展台。（高榮台南分院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接超高齡社會到來，高雄榮民總醫院台南分院1樓大廳今（21）日變身伸展台，逾百名附近社區的阿公阿嬤走秀，展現樂活與自信，也傳遞健康、積極的生活態度。

走秀活動有台南永康復興、神洲、力行等里的銀髮族參加，由台南護理專科學校妝品科副教授詹慧珊帶領學生志工，協助長輩裝扮，亮麗上台，最高齡為復興里92歲的殷爺爺，高榮台南分院舉辦的各種課程，他都踴躍參加，活到老學到老，雖然今天第1次化妝登台，感到很緊張，展現出來的風采，仍贏得滿場掌聲與歡呼。

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參加的各里分別以不同風格走秀，復興里以眷村風格國旗裝亮相、神洲里呈現族群融合旗袍風、力行里則是活力四射的運動風，現場還有樂活日照中心帶來的《寶島曼波》、《客家兒歌》熱舞。

高榮台南分院高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，簡單適宜的打扮，不只令人賞心悅目，更能增加自信及活躍社交生活，希望透過走秀活動鼓勵銀髮族展現自身風采，高齡醫學科全體同仁籌備逾3個月，看到爺爺奶奶這麼自信，真的非常感動。

高雄榮民總醫院台南分院舉辦銀髮樂活時尚秀，逾百名附近社區的阿公阿嬤參加走秀。（高榮台南分院提供）

高雄榮民總醫院台南分院舉辦銀髮樂活時尚秀，現場還有樂活日照中心帶來的《寶島曼波》、《客家兒歌》熱舞。（高榮台南分院提供）

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