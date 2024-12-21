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健康 > 心理精神

健康網》防兒童手機成癮！心理師：給孩子手機前 先問自己5問題

2024/12/21 15:05

近年青少年的網路成癮受到各界矚目，不少人想問「為什麼孩子會網路成癮？」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近年青少年的網路成癮受到各界矚目，不少人想問「為什麼孩子會網路成癮？」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年有關網路與手機對於腦部影響的討論相當廣泛，特別是在澳洲宣布將禁止16歲以下青少年使用社群網站，以及牛津辭典選出「腦腐」（Brain rot）為年度代表字，顯示網路成癮、手機成癮等狀況不僅影響青少年，更影響成人。諮商心理師蘇琮祺認為，網路成癮是一個結果」。所有的沉迷與成癮都是系統性問題，換成囤積症、購物狂也一樣。

蘇琮祺在臉書粉專「蘇琮祺 諮商心理師」分享，近日出席研討會時，坦言我們被稱為最容易成癮的世代。蘇琮祺認為，網路沈迷/成癮只是一種行為結果，要是沒有處理到問題核心，行為結果就會不斷地推陳出新。」

蘇琮祺強調，所有的沈迷跟成癮都是一種系統性問題，一種從小到大，從個體到家庭，從學校到政府，再從社會到世界的問題，一種原本是被用來解決問題，但最後卻成為問題來源的問題。不管是網路手機、社群軟體、購物囤積、過度進食，乃至於菸酒檳榔或是瘋狂整形，其實都是相同的底層邏輯。

1.網路手機的設計，就是希望你能成癮

蘇琮祺直呼，放下手機很不容易，開發初衷就是希望你成癮。「拿起手機輕而易舉，放下手機很不容易！不相信？看看你每天花在手機上的時間有多長，再評估一下這些時間到底是被你有效的運用，或只是在網路上看來逛去？」

蘇琮祺提醒，「你真的是在『用』手機，還是你更常被手機給吸引？」網路手機的出現，就是由一群聰明絕頂，而且比你還了解你的大腦運作的人所研發創造的。奠基於大腦神經科學的豐厚知識，以及對於成癮機制的深入瞭解，這群聰明人設計了一個成癮迴圈，讓你每次拿起手機，都在不知不覺中訓練大腦如何對手機更加沈迷。

蘇琮祺強調，成癮是筆好生意，陷進去就是無窮盡，內行的才不想害到自己！「如果，沒有看見這個殘酷的現實，你就會誤以為沈迷網路的孩子是不夠自律跟意志力不足！」

2.不要相信意志力，先要做好環境設定

蘇琮祺說明，諾基亞（NOKIA）的經典廣告詞：科技始終來自於人性！隨著對成癮議題的暸解越多，覺得這句話應該再搭配上這句話才夠完整：「而人性就是好逸惡勞」。有輕鬆的，就不會讓自己太累！有快速簡單的，絕不會麻煩到自己！有不必動腦的，就不會讓自已多花一丁點力氣！

「不然你問問自己：讀書跟臉書，你會選哪個？兩小時電影和30秒抖音，哪個更吸引你？300頁小說或10張懶人包IG，哪個你比較看得下去？承認吧！你終究無法用意志力來對抗手機的吸引力！」

因為科技總是直擊人性，與其老是拿起手機然後自責不已，我們更應該學會怎麼跟手機保持距離。沒錯，就是先跟手機保持足夠遠的物理距離！很不容易，但身為大人的你一定要先從這點開始做起，也別太早給孩子屬於他自己的手機。

設定好你的手機使用環境，何時用手機應該由你決定，別讓手機時時誘惑著你。

3.小孩會網路沈迷，成人需要檢視自己

手機網路會帶來行為成癮是真實存在的現象。與其坐等孩子逐步邁向網路沈迷/成癮，能夠預防孩子沈迷網路的大人們，絕對不能再坐以待斃！那誰是最能預防孩子沈迷網路的大人呢？我認為是政府跟家長！

政府有責任、權力跟資源必須保護未成年的孩子們，避免暴露在網路成癮的風險之中。積極且明確地在《兒少福利法》中，明定電信廠商與家長所需負起的責任，適度地修正調整《勞基法》幫助家長能更有錢有閒，不然光上班就累死了，哪有辦法好好地發揮親職功能。

很難對不對？但這些不先做，你讓身處教育第一現場的老師們上再多預防網路沈迷的課程，其實也沒什麼用！因為手機沈迷的起點都在家裡，家長沒有風險意識跟實際作為，學校也是無能為力。

手機網路的設計原本就是以讓人成癮為基底，當家長不了解這些原理，再加上為了生活賺錢，忙到沒有時間陪孩子學習如何使用手機，時間一長，沈迷、成癮也就不足為奇。蘇琮祺呼籲家長應該更積極地行動和保護我們的孩子！最後蘇琮祺建議，身為大人的我們，在給孩子使用手機之前，請先問自己五個問題：

1.我跟手機的關係，到底是我在用手機，還是我被手機所吸引？

2.跟手機相比，我花在孩子身上的時間到底有多少？

3.是孩子真的需要用手機，還是我用給手機來逃避？

4.當給了孩子手機，我能用要求孩子使用手機的方式來要求自己嗎？

5.我確定自己足夠了解手機網路對人類身心狀態的影響？

如果上面的五個問題，你都能夠給自己說服的了自己的答案，那就放心地把手機交給孩子吧！

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