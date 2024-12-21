健康網》湯圓是熱量炸彈！醫教4撇步享受美食無負擔

只要遵守減糖、減油、不過量等原則，就能吃得安心又放心（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬至到來，冷冷的天氣裡，來碗香甜軟Q的湯圓，真是暖心又暖胃的最佳享受，但湯圓其實是熱量和醣分的「隱藏炸彈」，稍不注意就可能讓一天的熱量攝取超標，對有三高或心血管疾病的人來說更要小心。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，只要遵守減糖、減油、不過量等原則，就能吃得安心又放心。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享四個小撇步，讓你在享受湯圓的同時，也能健康無負擔。

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●淺嚐不過量：湯圓雖好吃，但一定要注意份量，建議每天控制在3顆大湯圓或10顆小湯圓左右，搭配其他低熱量的湯品或食材，避免一次吃太多造成身體負擔，適量才是最好的享受方式。

●替換主食份量：湯圓本身含有豐富的澱粉，因此在吃湯圓時，可以減少當天其他主食的攝取，例如飯、麵或其他澱粉類食物，讓整體熱量更均衡，避免攝取過量碳水化合物。

●糖水要減糖：甜湯圓的湯底通常加入大量糖分，建議改用天然甜味如紅糖、桂圓，或無糖豆漿、牛奶當湯底，不僅降低糖分攝取，還能提升湯的香氣和營養價值，減糖又健康，讓你吃得更安心。

●油量要減少：鹹湯圓的湯底通常加入油蔥、豬油等來提香，但對於三高或心血管疾病患者並不友善！可以選擇使用蔬菜或柴魚熬製的清湯底，並加入青菜、豆腐、菇類等食材，既能增加營養，又能降低油脂攝取，吃得更無負擔。

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