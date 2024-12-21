自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》湯圓是熱量炸彈！醫教4撇步享受美食無負擔

2024/12/21 17:05

只要遵守減糖、減油、不過量等原則，就能吃得安心又放心（圖取自freepik）

只要遵守減糖、減油、不過量等原則，就能吃得安心又放心（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬至到來，冷冷的天氣裡，來碗香甜軟Q的湯圓，真是暖心又暖胃的最佳享受，但湯圓其實是熱量和醣分的「隱藏炸彈」，稍不注意就可能讓一天的熱量攝取超標，對有三高或心血管疾病的人來說更要小心。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，只要遵守減糖、減油、不過量等原則，就能吃得安心又放心。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享四個小撇步，讓你在享受湯圓的同時，也能健康無負擔。

淺嚐不過量：湯圓雖好吃，但一定要注意份量，建議每天控制在3顆大湯圓或10顆小湯圓左右，搭配其他低熱量的湯品或食材，避免一次吃太多造成身體負擔，適量才是最好的享受方式。

替換主食份量：湯圓本身含有豐富的澱粉，因此在吃湯圓時，可以減少當天其他主食的攝取，例如飯、麵或其他澱粉類食物，讓整體熱量更均衡，避免攝取過量碳水化合物。

糖水要減糖：甜湯圓的湯底通常加入大量糖分，建議改用天然甜味如紅糖、桂圓，或無糖豆漿、牛奶當湯底，不僅降低糖分攝取，還能提升湯的香氣和營養價值，減糖又健康，讓你吃得更安心。

油量要減少：鹹湯圓的湯底通常加入油蔥、豬油等來提香，但對於三高或心血管疾病患者並不友善！可以選擇使用蔬菜或柴魚熬製的清湯底，並加入青菜、豆腐、菇類等食材，既能增加營養，又能降低油脂攝取，吃得更無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中