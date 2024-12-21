健康網》冬至吃湯圓別忘了補充膳食纖維！營養師曝「3招」顧健康

不同類型的湯圓熱量差異大，適當控制份量與搭配膳食纖維的飲食策略，能讓冬至更健康又滿足口腹之慾。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬至一定要吃湯圓才應景，但要兼顧健康與美味，膳食纖維的補充十分重要！營養師夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，不同類型的湯圓熱量差異頗大，因此適當控制份量與搭配膳食纖維的飲食策略，如餐後飲用綠拿鐵、吃奇異果等高纖水果，或把湯底換成天然食材，能讓冬至更健康又滿足口腹之慾。

夏子雯說明，甜湯圓、鹹湯圓一顆的熱量都大約落在60-75大卡之間，由此可估算湯圓相對主食的熱量。

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1碗白飯=4份主食可粗估

鹹湯圓1顆=0.5主食0.5肉

包餡大顆甜湯圓1顆=1主食

紅白小湯圓10顆=1主食

包餡小湯圓6顆=1主食

夏子雯提醒，小湯圓搭配紅豆湯一碗通常都超過300大卡，直接超過一碗飯熱量，若是選擇花生湯底熱量就更高了。而湯圓主要以澱粉和糖為主，特別是甜湯圓，搭配蔬菜的習慣不多，因此建議可以利用以下方式補充膳食纖維，幫助穩定血糖、促進消化。

3招吃得健康又安心

●搭配綠拿鐵：餐後飲用滿滿蔬菜的綠拿鐵，加上芽菜、酵素或膳食纖維粉，有助於消化與維持腸道健康。

●選擇高纖水果：奇異果可促進胃部消化，香蕉則有助於分解澱粉。但需留意水果本身也含碳水化合物，糖尿病或血糖偏高者建議以無糖茶飲或膳食纖維粉代替。

●改用天然湯底：用枸杞、紅棗等天然食材替代傳統高糖湯底，既健康又不失風味。

夏子雯補充，如果選擇鹹湯圓，可以將其作為正餐的一部分，搭配豐富的蔬菜，如青花菜、菠菜等，提升膳食纖維攝取，穩定血糖波動；友若是吃包餡湯圓要搭配降磷劑，才不會過完冬至磷超標。

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