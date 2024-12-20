健康網》血糖過高也可能手腳冰冷 12種暖身食物：地瓜入列

營養師指出，地瓜不僅可暖身產熱，還有調節血壓的功效。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團來襲，全台幾乎都呈凍番薯，營養師高敏敏提醒，手腳冷吱吱除了寒流低溫之外，糖尿病友血糖過高，也可能導致手腳冰冷，而缺鐵性貧血、生理期等10大原因都可能讓人覺得寒冷；同時她也推薦12種暖身產熱食物，包括：地瓜、70%以上可可、肉桂、熱紅茶等，並提醒民眾要特別注意耳朵、脖子等部位的保暖。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，了解手腳冰冷原因，以及暖身產熱食物，有助於面對寒冷冬天。

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10大手腳冰冷原因一次看

●缺鐵性貧血：人體沒有足夠的健康紅血球將氧氣送往全身，因此手腳會感到冰冷。

●寒流低溫：天冷低溫時，人體會優先讓重要器官維持血液循環，導致末端血液較少，手腳冷吱吱。

●有菸癮者：香菸中的尼古丁屬於一種興奮劑，會使皮膚血管收縮；而手指皮膚的血管變窄，導致手腳冰冷。

●生理期：許多女生都會在生理期特別怕冷，是因為流失血液導致鐵含量降低。

●糖尿病友：血糖過高導致四肢末端的血管壁阻塞，無法正常得到血氧供應。

●心血管疾病：血管不通順，導致血液循環差。好發於年長者、肥胖者、高血脂/高血壓人群。寒流時會使血管劇烈收縮，以上高危險族群的人更要注意。

●特殊疾病：雷諾氏症容易在天冷或情緒緊張、激動的時候發作，會感到手腳冰冷、刺刺麻麻、皮膚變藍紫色。

●甲狀腺低下：新陳代謝的能力降低，會導致身體產熱不足，手腳會比平時更怕冷。

●壓力大：精神緊繃、緊張容易使血管收縮，導致血液循環不順暢致末端冰冷。

●肌肉量過低：肌肉活動會產生熱能，而肌肉量過少會導致身體產熱能力差。

營養師表示，生理期、糖友血糖太高、壓力過大、肌肉量少、甲狀腺低下等情形，會造成手腳冰冷。（圖取自freepik）





營養師推薦12種食物

●老薑：含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和。

●辣椒：辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱，也可以刺激血液循環。

●黑胡椒：胡椒鹼可以助驅寒保暖，不只如此，他也能幫助抑制脂肪合成。

●薑黃：薑黃素助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富的鐵質，可以促進血液循環。

●大蒜：建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，蒜素可促進血液循環、增加代謝力。平時也可以將大蒜融入料理中 像是喝碗蒜頭雞湯、炒菜時加入大蒜。

●韭菜：辛香食材可幫助血液循環，不只怕冷的民眾，也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。

●熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫。另外，研究顯示當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，換言之就是能維持比較長的體溫

●70%以上可可：巧克力雖然屬於甜食類 但70%以上巧克力糖添加較少，其中可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼類黃酮增加大腦血流量 可可鹼協助調節情緒，可適量享用。

●肉桂：肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝，推薦冬天來杯肉桂拿鐵，可以暖暖身。

●紅棗：熱熱的紅棗茶可以維持新陳代謝，促進血液循環。

熱熱的紅棗茶可以維持新陳代謝，促進血液循環。（資料照）

●地瓜：地瓜屬於高鉀食物，有調節血壓的功效。

●肉類：肉類含有鐵質，可緩解手腳冰冷的狀況。

高敏敏提醒，想要手腳不冰冷，應避免攝取酒精、濃咖啡，酒精會造成血管擴張 一開始會暖 但退酒會更冷；而咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳易更冰冷。

三明治穿搭法更保暖

穿搭方面可採用「三明治」穿搭，衣服由內而外應為棉衣內搭、毛衣、防風防水外套，這樣更能維持體溫。

高敏敏補充，除了有技巧的穿搭，同時也要注意耳朵和脖子的保暖，這些看似不重要的小地方其實有許多交感神經和血管，加上耳朵沒有脂肪可供溫暖，所以建議出門在外要圍個圍巾及耳罩保護自己，尤其家裡有長輩的要特別注意。

另外，高血壓、心血管疾病病人 避免單獨爬山、泡湯等（避免從事易離開人群的活動）有運動習慣的民眾，也要避開早晚的寒冷高風險時段。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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