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時隔3年國內再出現「萊姆病」！ 60歲法籍男子確診
〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（20日）公布，國內今（2024）年首例境外移入「萊姆病」確定病例，患者為一名60多歲法籍男子，個案於今年5月至10月到法國，9月中旬在當地遭蜱蟲叮咬，導致腿部出現紅疹，返台後紅疹情況未改善，於12月上旬就醫，經醫師通報採檢後確認感染萊姆病，目前正在服用抗生素治療中。
疾管署副署長曾淑慧指出，這是自2022年以來，國內首次出現境外移入萊姆病個案，顯示國際疫情仍具威脅性，根據疾管署統計，自2015年至2024年，台灣累計通報12例確診病例，每年介於0至3例，均為境外移入，感染來源多來自美國（7例，占58.3%），其餘則分布於瑞典、英國、法國等歐洲國家，截至目前，國內尚未出現本土病例。
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疾管署指出，疾管署指出，世界衛生組織（WHO）資料顯示，國際間多國於近年出現疫情上升情形，韓國及日本今年迄今分別累計20餘例病例，該兩國去年病例數皆為近十年來最高；美國2022年病例數亦為過去十年來最高；歐洲地區近年攜帶病原的蜱種逐漸向北部地區蔓延，其中法國自2009年開始監測起，病例數也呈上升趨勢。
疾管署提醒，民眾前往野外或疫情流行地區時，應做好防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、紮好褲管，使用經政府核可的防蚊蟲藥劑，回家前檢查是否有蜱蟲叮咬痕跡，並立即沐浴更換衣物。如遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子小心摘除，避免口器殘留於皮膚內，並清洗叮咬處，如出現疑似症狀，請儘速就醫並提供旅遊史，以利醫師診斷治療。
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