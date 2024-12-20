7旬老婦長期腰臀痠痛 醫師揪出骨盆靜脈擴張惹的禍

王姓老婦透過電腦斷層檢查發現左側卵巢靜脈有擴大現象，且子宮及雙側卵巢旁（紅圈處）有大量靜脈出現。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣70歲王姓老婦長期受腰痠背痛及臀部痠痛困擾，卻又找不到明確的病因，到大千綜合醫院婦產科門診檢查，發現她左側卵巢靜脈有擴大現象，且子宮及雙側卵巢旁有大量的靜脈出現，整個將生殖器官包覆住，造成骨盆腔鬱血症候群，而導致痠痛的症狀發生。老婦經轉至心臟外科接受健保給付的自膨式海綿栓塞手術治療，術後恢復良好並已完全改善症狀。

大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅表示，骨盆腔鬱血症候群是因骨盆靜脈擴張或功能不全而引起的慢性血管疾病，大多發生在多次生產的女性身上。主要症狀為持續的下腹部疼痛、腰痠背痛、生理痛、性交疼痛、子宮異常出血等，有時在外陰部或下腹部會出現膨脹擴大的血管。

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李俊毅指出，骨盆腔鬱血症候群可透過微創栓塞手術治療，不需要剖腹，優點是傷口小、恢復快，術後無須住院，通常只需休息30~60分鐘即可返家，治療完當天症狀即可獲得緩解，並在接下來的3個月內逐漸改善。過去栓塞方式是以白金線圈為主，往往要放入數十個白金線圈，導致手術時間延長；現行新型的自膨式海綿，能在人體內快速膨脹，達到快速阻塞血管的目的，可縮短手術時間。同時，也因自膨式海綿柔軟的特性，大幅減少因為大量白金線圈栓塞造成的刺痛感。

李俊毅提醒，婦女若出現查不出原因的下腹疼痛或腰臀痠痛的問題，則有可能是骨盆腔鬱血症候群，建議及早到醫院做檢查，才能幫助緩解症狀，獲得良好的生活品質。

王姓老婦經轉至心臟外科接受健保給付的自膨式海綿栓塞手術治療，術後恢復良好並已完全改善症狀。 （大千綜合醫院提供）

李俊毅主任提醒，婦女若出現不明原因下腹疼痛或腰痠背痛，建議到醫院檢查確認是否為骨盆腔鬱血症候群。（大千綜合醫院提供）

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