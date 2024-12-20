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健康網》穀物紅寶石「台灣藜」！ 農糧署授瓦片餅乾食譜

2024/12/20 08:27

農糧署分享台灣藜瓦片餅乾做法。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享台灣藜瓦片餅乾做法。（圖取自農糧署臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣藜為台灣原生種，有穀物紅寶石之稱，為全穀、無麩質的雜糧作物，富含蛋白質、膳食纖維、胺基酸、礦物質等，營養價值極高，農糧署表示，通常會想到把它加入米飯、加牛奶，或搭配生菜，其實簡單4步驟，也可以製作酥脆美味的台灣藜瓦片餅乾。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，台灣藜常見做法有與米一同煮成飯、電鍋蒸熟後，加入牛奶、豆漿一起，做成台灣藜飲來喝，或是將台灣藜煮熟後，搭配生菜，製成台灣藜沙拉，除了上述常見料理方式外，還有不一樣的做法。

台灣藜瓦片

●材料：煮熟的台灣藜40克、蛋白2顆、奶油30克、低筋麵粉40克、糖50克。

●作法：
1.盆中加入蛋白、糖、融化奶油拌勻，麵粉過篩攪拌均勻。

2.倒入熟台灣藜拌勻靜置30分鐘。

3.烤盤鋪烘焙紙，用叉子將麵糊鋪平。

4.烤箱預熱160℃，烤15-20分鐘即完成。

台灣藜為台灣原生種，有穀物紅寶石之稱。（資料照）

台灣藜為台灣原生種，有穀物紅寶石之稱。（資料照）

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