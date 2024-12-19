限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
九龍齋食品涉醫療效能、廣告誇大不實 高市衞局重罰310萬
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府衛生局因應前鎮區「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯等產品，持續查察該公司，經查網站刊登違規廣告，產品介紹宣稱醫療效能及誇大不實，衛生局今（19）日審酌違規情節，宣布依違反食品安全衛生管理法加重處新臺幣310萬元。
衞生局表示，該公司產品宣稱醫療效能及誇大不實，包括益母草系列、藤黃果系列產品及葡萄系列產品宣稱醫療效能及誇大不實，梅子蜜餞系列、檸檬C系列、黑糖系列產品、橄欖系列、蜂蜜系列產品、機能飲品系列、膏系列、保健食品系列、酵素發酵系列及健康酢系列涉誇大不實，
請繼續往下閱讀...
衛生局審酌違規情節，今依違反食品安全衛生管理法加重處新臺幣310萬元罰鍰；據了解，九龍齋曾獲「卓越行業金獎」及「消費者滿意金品獎」，官網介紹自稱傳承始於清朝末年的百年老店九龍齋，專售蜜餞、養生製品及酸梅湯等。
對於產品逾期被重罰，李姓負責人強調「公司經營30多年，不會做害人的事」，是因為他罹癌又要遷移新廠，公司又全是女員工，有些東西搬不了，才放到過期，強調過期品並未流入市面。
衛生局呼籲業者對食品標示、宣傳或廣告，不得有「不實、誇張或易生誤解」及「醫療效能」之情形，應遵守依食安法相關規定，以免受罰。衛生局將持續監測網路廣告，並以宣導正確食品標示、宣傳或廣告資訊為目標，讓民眾安心消費。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應