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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

九龍齋食品涉醫療效能、廣告誇大不實 高市衞局重罰310萬

2024/12/19 18:57

高雄「九龍齋食品有限公司」涉及使用逾期原料、竄改有效期限，還涉及廣告不實，衞生局重罰310萬元。（資料照）

高雄「九龍齋食品有限公司」涉及使用逾期原料、竄改有效期限，還涉及廣告不實，衞生局重罰310萬元。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府衛生局因應前鎮區「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯等產品，持續查察該公司，經查網站刊登違規廣告，產品介紹宣稱醫療效能及誇大不實，衛生局今（19）日審酌違規情節，宣布依違反食品安全衛生管理法加重處新臺幣310萬元。

衞生局表示，該公司產品宣稱醫療效能及誇大不實，包括益母草系列、藤黃果系列產品及葡萄系列產品宣稱醫療效能及誇大不實，梅子蜜餞系列、檸檬C系列、黑糖系列產品、橄欖系列、蜂蜜系列產品、機能飲品系列、膏系列、保健食品系列、酵素發酵系列及健康酢系列涉誇大不實，

衛生局審酌違規情節，今依違反食品安全衛生管理法加重處新臺幣310萬元罰鍰；據了解，九龍齋曾獲「卓越行業金獎」及「消費者滿意金品獎」，官網介紹自稱傳承始於清朝末年的百年老店九龍齋，專售蜜餞、養生製品及酸梅湯等。

對於產品逾期被重罰，李姓負責人強調「公司經營30多年，不會做害人的事」，是因為他罹癌又要遷移新廠，公司又全是女員工，有些東西搬不了，才放到過期，強調過期品並未流入市面。

衛生局呼籲業者對食品標示、宣傳或廣告，不得有「不實、誇張或易生誤解」及「醫療效能」之情形，應遵守依食安法相關規定，以免受罰。衛生局將持續監測網路廣告，並以宣導正確食品標示、宣傳或廣告資訊為目標，讓民眾安心消費。

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