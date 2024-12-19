壯年男紅疹併發關節炎 全因「乾癬」！醫談5療法

楊先生（左1）為中重度乾癬病友；圖中由右至左：台大醫院皮膚部主任蔡呈芳、台灣乾癬協會理事長柯怡謀、台北林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠。（台灣乾癬協會提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕28歲楊先生在大學時，身體冒出不明紅疹，多次就醫以為是濕疹，直到擴散全身，再度轉診才確診為中重度乾癬；最嚴重時，頭頂遍佈疹塊，面部似曬傷般，又紅又脫屑；後雖透過健保給付的生物製劑控制住病情，但給付期限一到又再度惡化，甚至導致乾癬性關節炎併發症，手指關節硬化、腳踝關節飽受發炎之苦，經自費服用新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）後，症狀改善許多。

乾癬致病成因不明 常見5誘因或惡化因子

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，台灣乾癬盛行率約0.25%，其為1種免疫疾病，因免疫細胞不正常攻擊皮膚，讓皮膚快速成長且不良分化，容易有大面積紅斑外，也會經常搔癢、不斷掉落皮屑，常讓患者感到困擾。目前對於乾癬成因未明，但遺傳、外傷感染、部分藥物及疫苗、內分泌系統變化、壓力、生活作息或睡眠問題等，可能是誘發或惡化乾癬因子。

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尤其，冬季寒風陣陣正是乾癬病患最困擾時節！台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，乾癬病友中約9成病人會有斑塊型乾癬，中重度佔整體中3成，當病灶發生在頭部，容易讓病友不時頭皮癢就想抓，不小心就摳破皮流血，有時摸乾癬硬塊，忍不住層層撕開，就像在剝洋蔥般，也讓頭皮滿佈傷口，若因治療不得不剪除頭髮，就讓他人彷彿看到「釋迦頭」。

乾癬5治療方式 確診2年內治療效果越佳

台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，乾癬無法完全治癒，但可將乾癬治療到不影響生活之程度，愈早治療效果愈好，只要在確診2年內控制、清除病灶，對生活品質和未來控制、治療效果愈好。

目前乾癬治療選項。（台灣乾癬協會提供）

黃毓惠指出，中重度乾癬治療方式主要以外用藥膏、照光治療、傳統全身性口服藥物與生物製劑為主，惟目前生物製劑使用最多2年就有健保下車條款，使病友陷於停藥復發的困擾中；同時，蔡呈芳也補充，該生物製劑保存條件較嚴謹，假使病患返家自行施打藥劑，回家一路上都要維持低溫，否則藥效恐大打折扣，甚至是有出國計畫時，如何攜帶藥劑常是大麻煩。

蔡呈芳表示，新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）研發上市，目前仍屬自費項目，但病友免打針，1天僅需服藥1顆，大幅提高便利性，為學生、上班族、長者與常出差、旅遊等中重度斑塊型乾癬患者帶來更精準、穩定控制的治療新選擇。黃毓惠也強調，多一種藥物能協助病患控制乾癬，長期發炎帶來的心血管疾病風險就能降低。

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