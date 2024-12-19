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健康網》40歲男應酬多 健檢發現「乳糜血」嚴重恐致胰臟炎
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名40歲男子長期出入應酬場所，一天至少喝掉一瓶威士忌，日前抽血發現「乳糜血」，三酸甘油脂高達3000多mg/ dl（標準值<150mg/dl），有除了血脂問題，還有尿酸偏高、肝功能不佳、慢性疲勞和睡眠品質不佳等健康困擾。因此醫師除相關影像學檢查及相關傳統的藥物治療外，並提供血液淨化療程與客製化營養點滴治療，期能幫助男子改善代謝問題，並輔助身體修復，防範「胰臟炎」等嚴重疾病。
千暘診所主治醫師王德生指出，三酸甘油脂過高的患者，在天冷的季節更應該注意，飲食需注意選擇優質油脂，少攝取精緻糖類與澱粉，並避免重口味下酒菜，如炸物或高脂肪補品。同時，增加蔬菜攝取可幫助腸胃蠕動及代謝，還要搭配規律運動與充足睡眠，才能真正改善健康狀況。
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血液淨化不同於洗腎 不需頻繁進行
王德生也說明，血液淨化不同於洗腎，血液淨化的主要目的是針對血液中的特定成分，如過高的膽固醇、三酸甘油脂或其他有害物質，進行分離和濾除。原理是將血液分離成血球和血漿兩部分，血球會直接回輸體內，而血漿經過多層濾芯過濾後，將脂質和特定代謝廢物去除。治療頻率通常不需要頻繁進行，每3到6個月進行一次即可，一次約1.5至2小時。
血液淨化適用於高三酸甘油脂症、乳糜血、某些自體免疫疾病（如：重症肌無力）、代謝症候群，以及需要改善代謝功能的健康或亞健康人群。
至於洗腎的主要目的是模擬腎臟的功能，幫助無法正常排出代謝廢物的腎臟病患者清除體內的廢物、水分及電解質。
適用對象多數為慢性腎衰竭或急性腎功能衰竭患者，腎臟無法正常運作時需要進行洗腎來維持生命。患者的血液透過透析的儀器進行過濾，將廢物、過多的水分和毒素去除，然後將過濾後的血液返回體內。治療頻率，通常每週需進行2至3次，每次約4小時。
王德生說明，客製化營養點滴則可補充電解質、微量元素及維生素，例如：高劑量維生素C，可增強抗氧化能力，促進代謝並緩解疲勞。
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