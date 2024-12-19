父中風未能即時施救 學生開發「家庭管家」奪德國發明獎

吳偉競指導學生發明的「家庭管家」系統，可避免獨家者急症時無人援助情況。（吳偉競提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣民吳偉競、林維政、陳瑞宇，參加2024年iENA德國紐倫堡國際發明展，獲得2金及1銀佳績。吳偉競指導研發的「家庭管家」，其發想是學生父親在家裡中風，因未能即時求救導致病情惡化。「家庭管家」透過即時影像監控、聲控與遠端遙控，可以掌握家人狀況並通知求救，避免意外時無人援助的遺憾，背後藏著感人與不捨的故事。

iENA德國紐倫堡國際發明展，今（2024）年邁入第76年，是全球首創、歷史最悠久的創意發明展，每年有來自世界各國800多件作品參賽。吳偉競的「家庭管家」，林維政的「DR.Foot石墨烯保健鞋+再生碳纖力學鞋墊」分別獲得金牌；縣府今（19）天頒獎表揚。

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目前是岳明國中小學自然科學老師的吳偉競說，「家庭管家」是他在台東長濱國中當老師時，指導學生研發設計的作品。吳偉競表示，「家庭管家」的發想，是因學生的爸爸在居家發生中風意外，未能緊急求救導致病情惡化，「他們一直在想怎麼樣可以減少或避免這種事發生，所以有這項發明。」

吳偉競指出，「家庭管家」系統，可以即時偵側到老人家狀況，包括即時影像監控，也可用聲控求救，因為老人家可能沒有辦法去用緊急求救按鈕，但只要有發生求救聲音比如「救命啊！」，這套系統就可以傳送到我們手機，把訊息傳送到家人的Line裡面，我們就可以幫他求救，希望可以避免獨居長者跌倒或急症時無人援助的狀況。

吳偉競說，現在很多的門是電子鎖，這套系統也可以進行遠端遙控，透過遠端開啟，讓救援的人可以進到家裡面，還有瓦斯漏氣一氧化碳濃度太高，系統也會發出緊急求救信號，提升救援時效。

林維政是科技公司董事長，他獲獎的鞋墊是利用高含量石墨烯材料結合遠外線保健功能，創新應用於鞋墊表布與鞋頭內裡，透氣舒適，增強血液循環。另獲得銀牌的陳瑞宇，參展作品「六聚乳糖NOTA衍生物、六聚乳糖正子肝受體造影劑的Ga-68放射標誌方法及六聚乳糖正子肝受體造影劑」，對肝病診斷與治療決策具重要影響。

林維政以「DR.Foot石墨烯保健鞋+再生碳纖力學鞋墊」獲得金牌。（記者游明金攝）

宜蘭縣民吳偉競（左）、林維政（右2），參加2024年iENA德國紐倫堡國際發明展，獲得2面金牌。（記者游明金攝）

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