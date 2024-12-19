肺癌新發個案數增！年齡中位數下降 胸腔醫：LDCT揪早期個案

低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率；圖為情境照。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國健署持續提供公費低劑量電腦斷層檢查（LDCT），根據最新癌症登記資料，2022年的新發肺癌個案數較2021年增加1000餘人，且年齡中位數下降1歲。胸腔外科醫師認為，公費LDCT篩檢找出了很多早期個案，是新發個案增加、年齡中位數下降的可能原因，也希望未來肺癌死亡人數能真正下降。

國健署今（19）日公布2022年癌症登記資料，國人十大癌症發生人數仍以肺癌、大腸癌居冠，其中肺癌新發個案數達到1萬7982人，年齡中位數為66歲，標準化死亡率為每10萬人21.8人，與2021年相比，新發個案數增加1102人，年齡中位數減少1歲，但標準化死亡率略有下降、低於去年的每10萬人22.2人。

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針對肺癌仍居於癌症發生人數首位，台北榮民總醫院胸腔外科主治醫師許瀚水指出，近年來肺癌患者較多與政府提供公費LDCT篩檢有關，從第一線的觀察可以發現，有很多患者在早期肺癌階段就被診斷出來，且也有不少本身具有風險，如肺癌家族史、重度吸菸史，但還不到公費條件的民眾自費篩檢。

許瀚水指出，當年剛推行大腸癌篩檢時，大腸癌新發個案也有長達數年的時間呈現增加或維持較高水平的情況，但隨著篩檢措施持續，越來越多早期患者被發現，新發個案數總有一天會度過高峰，甚至逐漸下降，但通常這段過程都需要10餘年，甚至是20年以上。

因此，許瀚水說，從醫師的觀點，最在意的還是未來數年內，因肺癌死亡的人數是否會逐漸下降，雖目前肺癌死亡率仍是各癌別之冠，但隨著早期診斷、早期治療的個案數增加，積極處理疾病並落實追蹤，以及各項治療藥物的發展，希望肺癌死亡人數也能迎來真正下降的一天。

許瀚水也提到，目前國健署持續針對具有肺癌家族史的50歲至74歲男性、45至74歲女性提供公費LDCT篩檢，低於近兩年的肺癌新發個案年齡中位數，在個案較年輕時就提供篩檢，可能也是促使2022年肺癌新發個案的年齡中位數較2021年提前1歲的原因之一。

國人十大癌症以肺癌居首。示意圖。（圖取自shutterstock）



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