嚴重恐失明！醫：寒流眼痛淚不只乾眼症 恐是疱疹角膜炎

寒流一波一波的籠罩台灣，除是乾眼症的好發期，也需小心其他眼疾。（達特楊眼科聯盟提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕寒流籠罩台灣，眼睛方面的疾病也可能發生。高雄75歲林先生因感右眼有異物感，不時會流淚；但眼眶附近没有水泡，一直點人工淚液仍不見起色，而且視力越來越退化，經檢查後發現右眼最佳視力僅0.3，且角膜已有水腫與病變，明顯的樹枝狀角膜炎。眼科醫師表示，這是疱疹病毒最明顯的臨床症狀。

達特楊眼科聯盟洪啟庭執行長表示，最近寒流來襲，冬天容易誘發產生的各種疾病中，嚴重乾眼症病例也相對增加，而眼科常見疾病乾眼症，也很容易在這個季節加劇。右眼不停流淚的林先生，因冬天又較不會排汗，半夜容易頻尿，每晚就寢後再起床上廁所至少7、8次左右，幾乎没有好好睡熟，造成帶狀疱疹誘發的機會。

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林先生不時起床影響睡眠，造成免疫力下降，易染患疱疹所引起的眼疾，他的角膜出現水腫與病變，醫師以螢光染色法將燈光調為綠光，方便進行鑑別診斷，結果在裂隙燈下呈現明顯的樹枝狀角膜炎。

洪啟庭表示，這是疱疹病毒最明顯的臨床症狀，立刻安排治療，2週後症狀已痊癒，同時没有留下角膜疤痕，右眼最佳視力已經可以回到0.9。

醫師提醒寒流來襲，就寢前1小時不要喝太多水，而且強迫養成自己睡前上廁所的習慣，同時注意眼睛不適症狀，尤其要小心一種會造成失明的疱疹角膜炎，不要以為只是乾眼症，當不斷點人工淚液症狀卻越來越嚴重時，就應該立刻就醫。

達特楊眼科醫師提醒寒流眼痛淚不止，不一定是乾眼症，小心疱疹角膜炎上身嚴重恐失明。（達特楊眼科聯盟提供）

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