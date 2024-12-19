健康網》6成痛風發作都因做了「這件事」 中醫：安全食物有它們

據統計，有一半的痛風病人，發作前飲用過啤酒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常看到餐廳宣傳海鮮會標榜「痛風系列」，但事實上吃海鮮並不是痛風發作的主因，屏東馬光中醫診所醫師孫毓臨指出，據統計，有一半的痛風病人，發作前飲用過啤酒（佔60%），其次為海產（18%），內臟食物（14%），並提醒痛風族群，在飲食上要避免飲用酒精及含果糖飲料、過多高嘌呤、高脂肪類食物，多吃一般蔬果、五穀根莖類、牛奶、優格、黃豆製品等，降低痛風發作的機率。

孫毓臨說明，痛風在發作初期，關節開始出現紅腫熱痛時，以中醫的證型多屬濕熱痹阻經脈的熱痹，熱痺是指風濕熱壅阻於經絡或因臟腑失衡，導致內有痰濕蘊熱，氣血瘀阻，引起肢體關節處出現紅腫痛、屈伸不利等症狀。

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中醫角度看痛風

孫毓臨表示，以中醫的角度來看，高普林食物多屬肥甘厚味，容易引起脾胃功能負擔，消化功能受到影響，造成這些食物殘渣化為濕濁瘀阻於體內流注於關節，整體氣、血、津液循環受到影響，進而影響到其他臟腑，當腎臟回收水分與排濁功能變差，血中尿酸就容易升高。

中醫指出，高普林食物多屬肥甘厚味，容易引起脾胃功能負擔，進而影響到其他臟腑；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

孫毓臨說，一般會先給予「清熱解毒」、「利濕通淋」的中藥，緩解發炎症狀和增加尿酸排出，輔以針灸，選擇能促進體內濕熱代謝的穴位（如脾經、腎經等），針刺局部促進血液循環，達到通絡止痛的效果。著重於「調理脾胃」與「固腎利濕」，依照每個人的體質狀態做調整，平衡五臟，讓食物營養能有效被轉化運用，代謝廢物隨著循環排出體外。

痛風的日常照護

●維持標準體重及規律運動：痛風或高尿酸血症的人，經常合併有代謝症候群（高血壓、高血糖、高血脂）、腎臟疾病、心血管疾病，因此宜維持標準體重、規律運動以改善循環、強健心血管功能，並定期追蹤血液生化數值。

●適量水分補充：研究顯示水分缺乏不足時可能誘發痛風的發作，且在適當和適量的補充水分後3-4天，血尿酸值常可回復到正常值。每日飲水量維持在2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸。

痛風飲食重點

痛風飲食宜忌。（馬光中醫診所提供）

●應避免飲用酒精及含果糖飲料：酒精及含果糖飲料在體內會代謝為乳酸，影響尿酸排泄，也會加速尿酸的形成，尤其是啤酒最容易導致痛風發作。

●避免食用過多高嘌呤、高脂肪類食物：高脂肪食物會抑制尿酸排泄，在急性痛風發作期需避免大量食用。

●建議食用：

1.一般蔬果。

2.五穀根莖類。

3.茶、咖啡：無風險。

4.牛奶、優格：牛奶可以降低痛風的發生率。

5.豆類製品：已有研究證實，黃豆類製品對血中尿酸並無太大影響，甚至能降低痛風的發生率。

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屏東馬光中醫診所醫師孫毓臨。（馬光中醫診所提供）

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