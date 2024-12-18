12歲男童脊椎側彎逾百度 成醫跨院手術完成高風險任務

脊椎側彎超過100度的陳小弟，經過脊椎矯正手術後體態明顯改正。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕12歲陳小弟因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，4年前至成大醫院脊椎外科就診追蹤。不料，因疫情期間未持續就診的陳小弟，在今年回診時發現脊椎側彎角度惡化、超過100度須動手術。因脊椎畸形矯正手術難度極高，有死亡風險，成醫與慈濟等多位醫師跨院合作在成醫完成艱難手術，術後恢復狀況良好，日常生活作息正常，患者與家屬都很滿意。

成大醫院院長李經維表示，脊椎矯正手術難度很高，風險包含大出血及脊椎神經損傷，嚴重者可能導致癱瘓甚至死亡。成醫脊椎外科主任林政立與台北慈濟醫院脊椎畸形矯正專家曾效祖、成醫骨科部醫師劉原輔和神經外科醫師李柏萱協力合作，在成醫智能複合式手術室歷時15小時完成這艱難的矯正手術。

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陳小弟手術前脊椎3D圖，脊椎側彎角度超過100度。（成大醫院提供）

林政立指出，脊椎側彎好發於青少年時期，校園健康檢查有機會能早期發現，透過背架矯正及定期追蹤，降低開刀必要性。然而，當人脊椎側彎角度大於40度時，背架矯正效果有限，肩膀、骨盆或背部會出現不對稱，嚴重者可能影響呼吸與消化功能，需動手術來矯正。

成大醫院的智能複合式手術室，具備手術中即時電腦斷層影像及可移動式X光透視機械手臂，也能搭配脊椎專用導航設備，有效提升手術的精準度及安全性。團隊成員能在術前、術中及術後進行精密操作和即時監測，降低手術風險，提升病患康復機會。陳小弟手術過程，運用各項先進設備，即時確認脊椎矯正角度和神經功能狀態，精準掌握手術進程、降低神經損傷風險，順利完成。

李經維說，成醫持續引進先進醫療技術與設備，積極與各領域專家合作，提供病患高品質醫療服務。脊椎疾病不僅在青少年中常見，也會發生在年長者，嚴重患者會大幅影響生活品質，民眾如有脊椎或神經相關症狀，應儘早就醫，與專業醫師討論、制定治療策略，確保病情得到最佳控制。

成大醫院智能複合式手術室具備高階儀器，能有效提升手術精準及安全性。（成大醫院提供）

成大醫院團隊協力合作、成功完成艱難脊椎畸形矯正手術。（成大醫院提供）

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