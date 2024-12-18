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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞隱身術被破解！ 血癌治療現曙光

2024/12/18 12:22

YTHDF2蛋白質結構圖，標示出可作為標靶藥物攻擊的位點。（圖取自Dr. Jianjun Chen’s Lab/City of Hope）

YTHDF2蛋白質結構圖，標示出可作為標靶藥物攻擊的位點。（圖取自Dr. Jianjun Chen’s Lab/City of Hope）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國希望之城（City of Hope）國家醫療中心科學家發現1種名為YTHDF2的蛋白質，竟能幫助癌細胞躲避免疫系統攻擊，躲過CAR-T細胞療法的追殺。這項突破有望提升癌症治療效果，尤其針對難治的血液癌。

CAR-T細胞療法（嵌合抗原受體T細胞療法）是一種先進的免疫療法，用於治療特定類型的白血病和淋巴瘤等血癌。T細胞是人體免疫系統中的重要組成部分，負責識別和清除異常細胞，例如受感染的細胞或癌細胞。CAR-T療法是從患者體內取出T細胞，經過基因工程改造，使其表達一種名為嵌合抗原受體（CAR）的特殊蛋白質。這種受體如同一個導航裝置，能精準識別癌細胞表面的特定標記（抗原），並引導T細胞有效地摧毀癌細胞。

然而，部分癌細胞會發展出逃避免疫系統攻擊的機制，降低CAR-T療法的效果。其中一種機制稱為「抗原逃逸」，癌細胞會減少或停止表現特定抗原（例如CD19蛋白質），使CAR-T細胞無法識別和攻擊。

這項發表於《細胞》（Cell）期刊的研究發現，YTHDF2蛋白質在血癌細胞的存活和擴散中扮演關鍵角色。它能促進癌細胞產生能量，支持其快速增殖；還能幫助癌細胞降低表面抗原的表現，躲避免疫系統的偵測和攻擊。此外，小鼠實驗顯示，過量的YTHDF2甚至能促使健康血細胞轉化為癌細胞。

基於此發現，希望之城的研究團隊開發出一種名為CCI-38的新藥物，可抑制YTHDF2蛋白質的功能。實驗結果顯示，CCI-38能有效減緩血癌細胞的生長，並提升CAR-T細胞療法的效力。

希望之城在CAR-T細胞療法領域擁有豐富的經驗，自1990年代後期至今，已治療超過1600名患者。這項關於YTHDF2蛋白質的研究，不僅為血癌治療帶來新希望，也可能應用於其他癌症和自體免疫疾病的治療。

研究團隊已為此研究成果申請專利，並將繼續深入研究CCI-38的安全性和有效性，探索新的方法來清除癌細胞中的YTHDF2，將規劃展開臨床試驗。

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