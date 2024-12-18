打鼾、睡不飽？ 醫院睡1晚做「多頻道睡眠檢查」

台北榮總新竹分院睡眠中心。（台北榮總新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前總統陳水扁今10月在社群透露，自己動刀切除左腳掌腫瘤，並且做睡眠呼吸中止檢查，病床掛滿儀器做檢查。醫師提醒，若身邊有打鼾、肥胖、睡不飽的親友，可前往睡眠中心就診，以提高生活品質。

台北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥表示，這項來醫院睡一晚的多頻道睡眠檢查（Polysomnography,PSG），儀器十分精密，為了減少病人認床的問題，通常都安排在美輪美奐的睡眠中心施行，主要是要找出睡眠呼吸中止症以及其他睡眠問題：例如夢遊，腳動症等。

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邱華彥指出，睡眠呼吸中止症的病患常常因為大聲的打鼾及突然的呼吸中止嚇到身邊的親友。雖然病人不會真的因為不呼吸而死亡，但間歇性的缺氧及片斷化的睡眠會讓病患的心血管疾病風險上升，腦部認知功能退化，以及白天注意力不集中造成車禍（1.3倍）或工傷（2-3倍）。

此外，根據美國研究指出，睡眠呼吸中止症放置不管的話，後續產生的醫療花費是積極處理的2倍。因此，邱華彥提醒，民眾若有打鼾，肥胖，睡不飽，應儘快就醫接受專業的治療。

胸腔內科醫師醫師邱華彥提醒，若身邊有打鼾、肥胖、睡不飽的親友，可前往睡眠中心就診，以提高生活品質。（台北榮總新竹分院提供）

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