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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天關節痛？ 醫激推「4類食物」番茄、老薑上榜

2024/12/18 12:00

醫師指出，番茄富含茄紅素，抗氧化效果顯著，能幫助減少發炎，保養關節；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，番茄富含茄紅素，抗氧化效果顯著，能幫助減少發炎，保養關節；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天寒冷，關節容易不適？板橋原力復健診所主治醫師王竣平表示，可多吃富含膠原蛋白、抗發炎、補鈣健骨或當季根莖類食物，像是「老薑」具溫暖和抗炎功效，可舒緩關節疼痛症狀；「番茄」富含茄紅素，抗氧化效果顯著，能幫助減少發炎，保養關節。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出，很多人一到了冬天， 關節就很不舒服，尤其是原本就有關節問題的長輩，到了冬天更容易不舒服，因此整理4類保養關節可吃的食物：

●富含膠原蛋白的食物：膠原蛋白是維持關節健康的重要元素，能修復軟骨並增強韌性。舉例來說，冬天當季的白蘿蔔，搭配豬腳，富含膠原蛋白和維生素C，有助於促進膠原蛋白生成；雞爪富含膠質，與高麗菜等當季蔬菜一起煮，既暖身又養關節；鮭魚皮或鱸魚皮，也含有豐富膠質，無論是燉煮或煎烤都很不錯。另外，建議燉湯時，可加入薑片和紅棗，不僅提升風味，還能驅寒暖胃。

●抗發炎食物：發炎是引發關節疼痛的主要原因，抗發炎食物能幫助舒緩症狀。例如：台灣冬季盛產的老薑，具有溫暖和抗炎功效，可加入薑湯或炒菜中；冬季盛產的番茄富含茄紅素，抗氧化效果顯著，能幫助減少發炎；山藥則具有強化關節的作用，適合煮湯或蒸熟食用，建議每天喝1碗薑黃雞湯，結合薑和雞肉的雙重抗炎功效，有效保護關節。

醫師舉例，冬天特別好吃的芥藍菜，富含鈣和維生素K，能幫助骨骼吸收鈣質，可保養關節；示意圖。（資料照）

醫師舉例，冬天特別好吃的芥藍菜，富含鈣和維生素K，能幫助骨骼吸收鈣質，可保養關節；示意圖。（資料照）

●補鈣健骨的食物：鈣質對骨骼和關節健康都很重要，有助於強化關節周圍的支撐系統。像是冬天特別好吃的芥藍菜，富含鈣和維生素K，能幫助骨骼吸收鈣質；黑芝麻也富含鈣和抗氧化物質，可製成芝麻糊或加入甜品中，建議早餐就可喝黑芝麻牛奶，既補鈣又暖胃。

●當季根莖類食物：根莖類食物富含膳食纖維和礦物質，能提高免疫力並改善關節健康，舉例來說，當季蓮藕能滋陰潤燥，冬季關節乾澀的人群尤為適合，建議煮碗蓮藕排骨湯，既暖胃又能滋補關節，營養滿分；冬天盛產的紅蘿蔔，富含維生素A和抗氧化物質，能減少關節炎症狀。

醫師表示，當季蓮藕能滋陰潤燥，冬季關節乾澀的人群尤為適合，建議煮碗蓮藕排骨湯，既暖胃又能滋補關節，營養滿分；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，當季蓮藕能滋陰潤燥，冬季關節乾澀的人群尤為適合，建議煮碗蓮藕排骨湯，既暖胃又能滋補關節，營養滿分；示意圖。（圖取自freepik）

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