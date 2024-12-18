健康網》4招正確使用除濕機！ 台電：記得關門窗、開風扇

台電教4招使用除濕機，發揮最大效能，不潮不濕也更省電；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕濕冷的天氣來襲，家裡開除濕機開一整天，卻還是覺得很潮濕？台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文教4招使用除濕機，才能更有效率，像是一定要記得清濾網、關門窗、擺對位置及搭配風扇，讓除濕機發揮最大效能，不潮不濕也更省電！

●清潔濾網：除濕機濾網如果髒污累積，不僅除濕效率變差，也影響室內空氣品質，建議2-3週，定期清理除濕機濾網，可年省下約8%用電。

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●關閉門窗：開除濕機時若未關門窗，室外的濕氣會持續流入，濕氣就會一直除不完，害除濕機耗電又做白工，所以啟動除濕機前，關閉門窗是不可忘記的小動作！

台電表示，開除濕機時若未關門窗，室外的濕氣會持續流入，濕氣就會一直除不完，害除濕機耗電又做白工；圖為情境照。（圖取自freepik）

●擺對位置：除濕機要放在室內空間中央處、空氣流通的空間及平坦的地方，將除濕機擺對位置，除濕才能更有效率。別把除濕機放在牆邊或角落，否則不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能。

●搭配風扇：電風扇或循環扇是除濕機的神隊友！能帶動室內空氣流動，讓除濕效率更好。

台電指出，電風扇或循環扇是除濕機的神隊友！能帶動室內空氣流動，讓除濕效率更好；示意圖。（圖取自unsplash）

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