長期吃含山梔子成藥害右下腹痛 一查腸繫膜靜脈硬化症

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒，若有長期反覆腹痛，應及早就醫以獲得正確診斷。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東1名58歲女性，因急性右下腹痛持續1週而就醫，醫師確診為腸繫膜靜脈硬化症，進一步問診發現，該名婦人長期服用含山梔子的成藥，時間長達21年。

右下腹痛就是闌尾炎嗎？屏東基督教醫院近來發現2例罕見的腸繫膜靜脈血管硬化症，症狀都是右下腹痛，上述的58歲女性，因急性右下腹痛持續1週到屏基急診，內視鏡檢查發現，腸黏膜顏色有些青紫，最終確診為腸繫膜靜脈硬化症。

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屏基表示，該病例的特殊之處在於，患者因婦科疾病長期服用含山梔子的成藥長達21年，經計算累計服用劑量達2110克，而文獻指出，腸繫膜靜脈硬化症與長期服用山梔子（Geniposide）製劑有顯著相關性。梔子的主要成分梔子苷在腸道水解轉化，與氨基酸交叉鏈接後變成藍色，使腸繫膜靜脈硬化病人的腸黏膜呈現青紫色。

長期服用含山梔子成藥長達21年的患者，腸黏膜呈現青紫色。（屏東基督教醫院提供）

另1例腸繫膜靜脈硬化的患者為59歲女性，腹部反覆疼痛長達4年，伴隨腹瀉及體重下降，在診所、醫院間不斷看診，後因急性右下腹痛到屏基急診就醫。病患並無發燒，血液檢查也未顯示白血球增多或發炎指數升高，血液檢驗正常、理學檢查也正常。

婦人住院後，醫師在腹部X光片中發現針狀鈣化，進一步電腦斷層檢查則顯示右下腹近端升結腸有腫脹及蛇紋狀鈣化，確認為腸繫膜靜脈硬化，推測婦人因腸繫膜靜脈內膜的慢性發炎增生導致硬化，進而阻礙靜脈血液回流，出現缺血性腸炎。

藍色箭頭所指為腸繫膜靜脈硬化病患的腹部X光上呈針狀鈣化的表現。（屏東基督教醫院提供）

收治2名患者的屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮，與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉，將病例的治療論文發表於英國醫院醫學雜誌（British Journal of Hospital Medicine）及土耳其胃腸科期刊（Turkish Journal of Gastroenterology）。

腸繫膜靜脈硬化是一種少見疾病，臨床上主要是以慢性腹痛或腹瀉表現，診斷上經常會被延誤，患者因鈣化影響營養吸收，有過瘦、貧血等問題，目前雖無特效藥可治療，但給予正確診斷可減少病患接受不必要檢查，大部分病患藥物治療症狀都會獲得改善，僅有極少數重症患者需手術切除缺血壞死的腸段。

蔡元榮提醒民眾，若有長期反覆腹痛的情況，應及早就醫以獲得正確診斷。此外，長期服用成藥的病患也應與醫師討論藥物成分，以了解其是否可能影響人體、會有哪些副作用，評估其對健康的潛在影響。

腸繫膜靜脈血管硬化症患者的電腦斷層顯示。升結腸黏膜有腫脹（白色箭頭）並伴有蛇紋狀鈣化（藍色箭頭）。（屏東基督教醫院提供）

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