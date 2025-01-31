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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

過年返鄉帶長者動起來 復健醫籲「重訓別亂做」

2025/01/31 10:15

醫師提醒，帶長者做居家運動千萬不要做太困難的重訓動作，否則不只容易受傷，長者缺乏成就感的情況下，也很難養成運動的習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，帶長者做居家運動千萬不要做太困難的重訓動作，否則不只容易受傷，長者缺乏成就感的情況下，也很難養成運動的習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕過年期間不少民眾回家探望長輩，也會關心老人家的身體情況。三軍總醫院復健醫學部主治醫師張智雅建議，可以和長者一起做簡單的居家運動，不只讓老人家動起來，也能增進彼此間的互動與交流，但千萬不要操之過急、讓長輩做太困難的重訓動作，否則不只容易受傷、缺乏成就感外，也很難養成運動的習慣。

許多老人家平時缺少適當的伸展或運動，逢年過節卻又為了迎接家人，開始拚命打掃。張智雅說，突如其來的龐大活動量會為身體帶來過大的負擔，反而造成肩頸、腰背痠痛，年前特別容易遇到老人家因此身體不舒服或受傷，連忙來找醫師求助。

張智雅指出，年長者平時若未保持運動習慣，肌力衰弱帶來最大的危險就是跌倒，因為下肢無力支撐、平衡感變差，行動時重心不穩，只要稍微絆到就容易摔跤，而上半身力量不足，日常生活也容易感到累、喘，因此更不想要動，造成惡性循環，不久後連骨質疏鬆也上門。

因此，張智雅提醒，維持正常活動能力最好的方式，就是打破循環、注入好因子，從逐步增加日常生活的功能活動開始，慢慢接觸更多不同的運動形式，就能逐漸改善生活，比如年輕人返鄉時，可以用類似闖關遊戲的方式，和老人家一起做簡單的居家運動，帶著長輩動起來。

醫師指出，讓長輩動起來可從逐步增加日常生活的功能活動開始，慢慢接觸更多不同的運動形式，就能逐漸改善生活；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，讓長輩動起來可從逐步增加日常生活的功能活動開始，慢慢接觸更多不同的運動形式，就能逐漸改善生活；圖為情境照。（圖取自freepik）

張智雅舉例，收下巴運動、轉肩運動、肩胛內收運動、腰椎正中運動等，活動量不大、動作也簡單，可以幫助老人家維持理想姿勢，而冬季有不少人有感冒的情況，後新冠的居家運動，比如膝蓋伸直運動、髖關節彎曲運動、坐站運動、站姿下肢肌力訓練、登階運動等，也有助於訓練肌力。

此外，張智雅說，目前國健署也推動「銀髮健身俱樂部」，在照顧據點、里長辦公室或活動中心等，由專業人員帶領長者進行有變化、具有趣味性的活動，循序漸進的養成運動習慣，並改善肌肉量下降、骨質疏鬆的情況，也因為有其他人陪伴，更能持之以恆。

張智雅提醒，雖然長者也能重訓，但年輕人最好還是不要直接指導，門診有許多老人家沒有確實熱身、運動過程中用力錯誤而受傷的案例，也曾經有人希望教年邁的媽媽做壺鈴運動，卻反而讓媽媽在過程中意外傷到旋轉肌的情況，年輕人想要表達愛家人的心情，但千萬不要操之過急，否則會適得其反。

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