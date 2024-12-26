健康網》「5穴位」提升免疫力！ 中醫：按虎口顧好呼吸道

中醫師分享5大穴位助大家提升免疫力，可依不同症狀按壓穴位，如呼吸道症按合谷穴；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到冬季掛病號就激增，流感、新冠、腸病毒、呼吸道融合病毒等紛紛來襲。澄品中醫副院長周玟安於臉書粉專「澄品中醫」發文分享5大穴位助大家提升免疫力，可依不同症狀按壓穴位：呼吸道症-合谷穴、皮膚症-曲池穴、腸胃症-足三里、婦科症-三陰交、神經、肌肉症-太衝穴。

中醫看免疫 認識正氣、邪氣

周玟安指出，中醫對免疫的概念自古就有，正氣是泛指身體的臟腑經絡氣血而言，也就是現在所論的免疫力。邪氣就是指病毒、細菌等外來侵犯人體的物質。

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而《黃帝內經》提到「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛。」周玟安解釋，正氣存內、邪不可干是指只要身體的正氣充實，無論任何物質，都可以預防而戰勝之，就能免於患病。而邪之所湊、其氣必虛則是當外來物質侵襲身體，若本身的正氣不夠，就會產生疾病。

中醫師指出，脾胃氣虛會有面色萎黃、食慾減退、消化不良、腹脹腹瀉；圖為情境照。（圖取自freepik）

免疫力太低的影響

至於有哪些疾病是免疫功能下降，免疫力太低所造成？周玟安表示，氣虛是元氣不足，臟腑機能衰退，以致抗禦病邪的能力下降。症狀有疲倦乏力、語聲低微、呼吸氣短、自汗。氣虛表現在不同臟腑症狀又細分如下：

●肺氣虛：全身衰弱、咳嗽氣短咯痰。

●心氣虛：心悸緊張、精神疲倦。

●脾胃氣虛：面色萎黃、食慾減退、消化不良、腹脹腹瀉。

●腎氣虛：頭昏目眩、耳鳴耳聾、腰膝痠軟、小便不利、性功能衰退。

周玟安強調，中醫標本兼治，從日常保養到針對性治療，皆可幫助患者緩解病情，並改善體質。以上穴道提供大家日常保健使用，如已有症狀，建議還是要先給醫師看診！

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