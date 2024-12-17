化療周邊神經病變可望有解！ 國衛院、成大開發候選新藥技轉

國衛院、成大與安宏生醫舉行神經保護候選藥物DBPR168技術移轉簽約儀式。（國衛院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕化療是癌症常見治療方式之一，但超過一半病人會出現周邊神經病變，影響生活品質，國家衛生研究院與成功大學聯手研發神經保護候選藥物DBPR168可望改善，今（17日）舉行與廠商技術移轉簽約儀式，預計3年內啟動人體臨床試驗。

國衛院生技與藥物研究所博士後研究員陳羿帆表示，大約50%至70%的癌症患者，使用化療藥物紫杉醇後，會誘發周邊神經病變，臨床症狀包含四肢麻木、刺痛感，甚至溫度感知、痛覺異常，不僅降低生活品質，甚至可能導致抗癌治療中斷。

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現行預防或治療化療藥物誘發的周邊神經病變藥物，僅能稍微緩解症狀，且多為老藥新用，效果有限，但國衛院生技與藥物研究所研究員夏克山、成大校長沈孟儒與前校長張俊彥聯合帶領的新藥研發團隊，歷經10年以上深耕研究而有突破性進展。

研究團隊從超過13萬種化合物中篩選出具有神經保護活性的化合物，並結合神經軸突生長數據，以理性藥物設計合成出一系列具完整構效關係的衍生物及先導藥物，再經結構最適化修飾後，最終獲得候選藥物DBPR168。

體外試驗顯示，DBPR168可有效降低紫杉醇對神經軸突的損傷，提升神經細胞存活率達10%至15%；在小鼠模型中，DBPR168也能緩解紫杉醇引起的熱感覺異常與機械性痛覺過敏，且在低劑量下就展現出效果。

DBPR168目前已在全球20個國家和地區完成專利布局，研究團隊今日也與安宏生醫完成技術移轉簽約儀式，邁入產學研合作的新里程碑，未來預計3年內啟動人體臨床試驗，有機會為癌症患者提供神經保護解決方案。

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